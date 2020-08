Heb je onlangs de nieuwe iMac 2020 gekocht, maar zie je af en toe strepen in het beeld? Je bent niet de enige. De boosdoener is vermoedelijk de grafische chip in de duurste uitvoering.

Deze zomer kondigde Apple de iMac 2020 aan: hetzelfde vertrouwde design, maar met een nieuwe krachtigere processor en een verbeterd scherm. En met dat laatste hebben sommige gebruikers nu problemen, zo ontdekt 9to5Mac. Op Apple supportforum wordt geklaagd over schermproblemen op de iMac 2020. Er verschijnen plotseling strepen in het beeld.



Schermproblemen iMac 2020: strepen in beeld

Al kort na de eerste klacht een paar dagen geleden, zijn er meer gebruikers die plotseling strepen in het beeld zien. Uit de reacties is gebleken dat het gaat om de iMac 2020 met Radeon Pro 5700 XT graphics, de meest zware uitvoering. Deze optie is alleen te kiezen op de duurste versie van de nieuwe iMac. De strepen verschijnen plotseling in beeld, zonder dat daar enige aanleiding voor is. Het gebeurt bij zwarte taken, maar ook als de computer in de sluimerstand staat. In onderstaande video is de streep kort te zien.

Vooralsnog is hier zelf niets aan te doen. Apple zal vermoedelijk werken aan een oplossing, dat in een toekomstige software-update verholpen kan worden. Hoewel de grafische chip de oorzaak is, lijkt het geen hardwareprobleem te zijn. Er hoeven dus geen onderdelen vervangen te worden, want Apple zou dit met een software-update kunnen oplossen.

Heb je een ander iMac 2020-model met de standaard grafische chip? Daarbij zijn nog geen problemen bekend. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je daar ook last krijgt van deze problemen.