Fitbit was socialer, maar voor hoe lang nog?

Bij de Apple Watch heb je een paar interactiemogelijkheden met je vrienden: je kunt elkaars ringen zien en elkaar uitdagen voor een wedstrijd. Wat sociale functies betreft gaat Fitbit een stuk verder, door bijvoorbeeld een feed te tonen, elkaar berichten te sturen en te porren, of door mee te doen aan discussies in de Community Feed. Je kunt bij Fitbit ook vrienden uitdagen, meedoen aan een virtueel avontuur of je aan te melden bij een van de vele open groepen rond een bepaald thema.



Met uitdagingen kon je een competitie starten tegen je vrienden. Bij avonturen liep je bijvoorbeeld een virtueel parcours in een nationaal park, op basis van je stappenteller. En met open groepen kon je je aansluiten bij een groep gelijkgestemden, zoals fitte senioren, gewichtsverlies of gezond eten. Deze groepen hebben duizenden leden. Dat gaat allemaal verdwijnen.

Het is het gevolg van de overname van Fitbit door Google. Die overname werd in 2019 aangekondigd en in 2021 afgerond en sindsdien neemt het aantal functies langzamerhand af. Zo biedt de onlangs besproken Fitbit Sense 2 niet meer de mogelijkheid om apps van derden te installeren of muziek mee te nemen. Ook zal Fitbit OS op termijn gaan verdwijnen om plaats te maken voor Google’s eigen Wear OS. En voor ontwikkelaars wordt Fitbit Studio weggehaald, waarmee onder andere wijzerplaten en third party-apps konden worden gemaakt. Al deze maatregelen maken deel uit van een groter plan om Fitbit beter in de bestaande oplossingen van Google in te passen.

Volgens Fitbit waren de genoemde functies van beperkt nut en werden ze te weinig gebruikt. Die uitspraak is opmerkelijk, omdat het een signaal is dat de betrokkenheid van Fitbit-gebruikers blijkbaar toch niet zo groot is. Specifieke cijfers wilde een woordvoerder niet geven.

Eventuele trofeeën die je gewonnen hebt zullen vanaf 27 maart verdwijnen. Wil je nog interactie met je vrienden, dan zul je dat moeten doen via het Leaderboard of de Community Feed in de app. Je hebt tot de genoemde datum van 27 maart de tijd om je data te downloaden.

Toch nog steeds fan van Fitbit? Dan vind je in onderstaande gids welke trackers en smartwatches van het merk interessant voor jou zijn.