De aanvallen zijn niet gericht op doorsnee gebruikers, maar op mensen die extra risico lopen door hun werkzaamheden. Apple heeft sinds 2021 dergelijke meldingen gestuurd naar gebruikers in meer dan 150 landen, zo blijkt uit een supportpagina van Apple. In oktober 2023 stuurde Apple een soortgelijke waarschuwing naar enkele journalisten, een oppositieleider en andere politici in India. Later meldde Amnesty International dat de Pegasus-spyware van NSO Group was aangetroffen op de iPhones van enkele prominente journalisten in India. Volgens insiders behoort India ook nu weer tot de landen waar waarschuwingen naartoe zijn gestuurd.

Spyware-huurlingen

Apple maakt niet bekend wie de aanvallers zijn en in welke landen zij wonen. Wel weten we wat er in de tekst staat:

Apple heeft gedetecteerd dat u het doelwit bent van een aanval met spyware die probeert de iPhone gekoppeld aan uw Apple ID -xxx- op afstand te compromitteren. Deze aanval is waarschijnlijk specifiek op u gericht vanwege wie u bent of wat u doet. Hoewel het nooit mogelijk is om absolute zekerheid te krijgen bij het detecteren van dergelijke aanvallen, heeft Apple veel vertrouwen in deze waarschuwing – neem het alstublieft serieus. We zijn niet in staat om meer informatie te geven over de reden waarom we u deze melding hebben gestuurd, omdat dit de spyware-huurlingen kan helpen om hun gedrag aan te passen, om detectie in de toekomst te voorkomen.

Apple sprak eerder over “state sponsored” aanvallen (in het Nederlands: overheidsactoren), maar spreekt nu in het Engels over “mercenary spyware attacks” (spyware-aanvallen door huurlingen), omdat het niet altijd overheden zijn die opdracht geven voor de aanvallen.

Mocht je soortgelijke verontrustende berichten van Apple hebben gekregen en ben je geen bekende politicus of activist, dan is het altijd goed om even te controleren of er toch geen sprake is van phishing. Als zo’n bericht je aanmoedigt om op linkjes te klikken of ergens in te loggen, dan zou het wel eens om een nepbericht kunnen gaan.

Wereldwijd veel verkiezingen

De waarschuwingen komen op een moment dat veel landen zich voorbereiden op verkiezingen. In 2024 heeft meer dan de helft van de wereldbevolking de mogelijkheid om naar de stembus te gaan, waaronder de Verenigde Staten en India, maar ook België en de rest van de Europese Unie. Zo vinden van 6 tot en met 9 juni 2024 de Europese parlementsverkiezingen plaats.

Ondertussen wordt de afgelopen maanden steeds vaker gewaarschuwd voor pogingen om verkiezingsuitslagen te beïnvloeden. Speciaal voor mensen die extra risico lopen heeft Apple de isolatiemodus ingevoerd. Daarmee ben je extra beschermd tegen spyware-aanvallen, door bepaalde aanvalsmethoden dicht te timmeren.