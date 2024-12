Heb je meer bordspellen dan je in een week tijd kunt spelen? Dan is het tijd voor de app Overboard. Daarmee breng je namelijk je verzameling in kaart, zodat je precies weet wat je thuis hebt liggen.

Overkomt het je wel eens, dat je in de winkel staat en twijfelt of je een bepaald bordspel al hebt? Kan gebeuren, maar met de iPhone-app Overboard is het antwoord niet ver te zoeken. Deze app zet namelijk je verzameling bordspellen in een catalogus. De app is vrij van reclame en is volledig gratis te downloaden uit de App Store. Je kunt erin zetten welke bordspellen je al hebt, maar ook een verlanglijstje maken of aanbevelingen sturen naar anderen.

Overboard-app: scannen, sorteren en delen

Na het installeren van de app ga je je bordspellen invoeren. Dat hoeft niet handmatig, want je kunt ook de streepjescode op de verpakking scannen, waarna deze automatisch wordt herkend. Als het niet lukt om een bepaalde titel te vinden, dan kun je met de zoekfunctie kijken of er meer informatie te vinden is. Bij het ophalen van data wordt gebruik gemaakt van de uitgebreide informatie van BoardGameGeek.

Heb je de spellen ingevoerd, dan kun je er ook lijsten van maken bijvoorbeeld rond een bepaald thema of een type spel. Je kunt deze verzamelingen delen met andere gebruikers. Zelfs als ze de app niet geïnstalleerd hebben kunnen ze kijken wat jij zoal in de kast hebt liggen en vervolgens kun je het spel bijvoorbeeld uitlenen. Verder heeft de app een preview met augmented reality. Je kunt bij nieuwe games kijken hoe groot de doos is en hoe het spel eruit ziet in jouw omgeving. Zo weet je meteen of het speelbord wel op jouw keukentafel past.

Voor een gratis app zonder reclame biedt Overboard best veel functies. Je kunt bijvoorbeeld een ander appicoon kiezen of de donkere modus inschakelen. Je synchroniseert je spelcollectie via iCloud met andere apparaten. Zoek je een bepaald spel, dan kun je aan de cover meteen zien elke het is. Maar je kunt ook filteren en sorteren, bijvoorbeeld op waardering van de community, speeltijd of aantal spelers. Vind je de app leuk of handig, dan kun je de maker een fooi geven, maar dat is niet verplicht om alle functies te kunnen gebruiken.

