Wunderlist-oprichter komt met nieuwe app: Superlist

Vergeet Wunderlist, Superlist komt eraan

Christian Reber is oprichter van de geliefde takenlijstapp Wunderlist. Zelf is hij daar niet meer bij betrokken, want de app is al jarenlang geleden overgenomen door Microsoft. Hij heeft nu een nieuw bedrijf met de naam Superlist, met bijbehorende app. Het doel is om iets te maken voor ‘supercharged productivity for teams of the future’. Veel details zijn nog niet vrijgegeven, behalve dan dat diverse mensen die aan Superlist meewerken afkomstig zijn van Microsoft. Ook moeten we het zien als ‘de volgende generatie Wunderlist’.



Superlist moet meer zijn dan een todo-app, maar het moet ook niet zo uitgebreid worden als projectmanagement-software. Het moet snel worden en sterk gericht op samenwerken.

Today is a good day for reflection. With @Wunderlist closing down and @Pitch ramping up toward launch, I'm excited to announce a new company: @SuperlistHQ — a fresh new take on supercharged team productivity. https://t.co/YNmddyQxpP — Christian Reber (@christianreber) May 5, 2020

Reber richtte Wunderlist in 2011 op en het groeide in korte tijd uit tot dé favoriete takenlijstapp van velen. In 2015 nam Microsoft de app over en twee jaar later volgde de mededeling dat Wunderlist zou stoppen. Microsoft wilde alle functies inbouwen in het Office-pakket. Uiteindelijk is Wunderlist nog lang beschikbaar gebleven, maar op woensdag 6 mei gaat toch echt de stekker eruit. Helemaal toevallig is het dan ook niet, dat Reber juist nu met nieuwe plannen komt. En hij zoekt nog personeel. Wanneer Superlist beschikbaar komt is nog niet bekendgemaakt.