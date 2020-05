Gebruikers die nog geen 2FA hebben ingeschakeld of nog niet zijn overgestapt naar een Google-account, zullen vanaf nu hun identiteit per e-mail moeten bevestigen, telkens wanneer ze inloggen. De wijziging werd niet officieel aangekondigd, maar staat verstopt op een supportpagina. Nest kondigde eerder al aan dat vanaf dit voorjaar alle gebruikers van een Nest-account die nog niet zijn overgestapt een extra stap moeten nemen om hun identiteit te verifiëren. Vanaf deze maand gaat de maatregel in. Het geldt ook voor mensen die hun Nest-accessoires al wel naar een Google-account hebben overgeheveld, maar nog geen tweefactor hebben ingeschakeld.



Wil je ergens inloggen, dan krijg je een e-mail van accounts@nest.com met een zescijferige verificatiecode. Die moet je invoeren om in te loggen. Deze code moet zekerheid verschaffen dat jij het bent. Zonder de code kun je niet inloggen. Google ging tot de maatregel over nadat er berichten circuleerden dat diverse Nest-beveiligingscamera’s waren gehackt. Volgens Google ging het daarbij om mensen die geen uniek wachtwoord hadden ingesteld. Hackers konden daardoor inloggen met wachtwoorden die in het verleden waren gelekt via andere diensten. Volgens Google was er geen sprake van een beveiligingsbug, maar van onvoorzichtige gebruikers.

Iedereen krijgt een melding voordat de verplichting om een e-mailcode te gebruiken in werking treedt. Tot die tijd geeft Nest gebruikers het advies om hun e-mail in de gaten te houden en te checken of ze nog wel toegang hebben tot de mailbox die ze voor Nest hebben geregistreerd.

Heb je HomeBridge, dan blijven je automatiseringen met een Google-account gewoon werken. Maar gebruik je nog een Nest-account met HomeBridge, dan zal het inschakelen van tweefactor je automatiseringen onbruikbaar maken. Informeer dus goed wat in jouw situatie de beste keuze is. Er zijn nog meer dingen die het gebruik van Nest-producten de afgelopen tijd lastiger hebben gemaakt. Je kunt je bestaande Nest-account namelijk niet migreren naar een GSuite-account, als je zakelijk gebruiker bent.