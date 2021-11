Sonos Sub mini gelekt

Sonos laat wel vaker iets uitlekken via de Sonos Controller-app voor iPhone waarmee je het speakersysteem kunt bedienen. In april 2018 kwam de toen nog niet officieel aangekondigde Sonos Beam-soundbar aan het licht, die inmiddels al aan een tweede generatie toe is. Nu ligt er opnieuw een geheim op straat: in de Sonos Controller-app is een nieuwe subwoofer te zien die ‘Sonos Sub mini’ wordt genoemd. Een gebruiker van Reddit kwam het per ongeluk tegen bij het bladeren door de app en het tikken op het link voor meer informatie. Bij het installeren van een tweede Sonos Sub, iets wat sinds eind 2020 mogelijk is, toonde de Sonos Controller opeens ook een nieuw type Sonos Sub. De app meldt dat de Sub mini nog niet wordt ondersteund, terwijl het hier om een product gaat dat nog niet is aangekondigd.



Van de gewone Sonos Sub zijn inmiddels drie generaties verschenen, die altijd de vorm van een groot rechthoekig blok hadden. De kleinere variant lijkt een iets ander uiterlijk te krijgen: hij is cilindrisch. Hoe de nieuwe subwoofer er verder uit ziet is nog een raadsel, aangezien er geen afbeeldingen beschikbaar zijn. Ook over de prijs, releasedatum en specs is nog niets bekend, maar de kans is groot dat we binnenkort een aankondiging kunnen verwachten.

Het Sonos-audiosysteem is populair vanwege de kwaliteit van het geluid en het gemak waarmee je nieuwe speakers kunt toevoegen aan je multiroom-systeem. Ook werkt Sonos samen met heel veel audiodiensten. Recent kondigde Sonos nog de tweede generatie van de Beam aan (een speaker voor onder de tv) en de draagbare mini-luidspreker Sonos Roam. Dit is een goedkopere en makkelijker te verplaatsen variant op de Sonos Move, die je onderweg kunt gebruiken om muziek te luisteren.

De prijs van de Sonos Sub mini zal waarschijnlijk een stuk lager liggen dan die van de huidige Sonos Sub, die rond de 700-800 euro in de winkel verkrijgbaar is. Op het moment van schrijven is ‘ie bij HifiKlubben het goedkoopst (€768,-).