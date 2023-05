Het is precies 22 jaar geleden dat Apple Tysons Corner werd geopend als allereerste Apple Store. Het gebeurde op 19 mei 2001 en het filmpje waarin Steve Jobs uitlegt hoe een Apple Store werkt, staat bij veel mensen wel in het geheugen gegrift. Nu is 'ie compleet vernieuwd.

De afgelopen jaren was er maar één reden om bij Apple Tysons Corner langs te gaan: omdat het de allereerste Apple Store was. Verder was het een Apple Store zoals er zoveel zijn in een winkelcentrum. Sinds deze week is er een extra reden bijgekomen: de winkel is verplaatst naar een andere locatie in het winkelcentrum en heeft een uniek nieuw interieur gekregen, dat de komende jaren ook in andere Apple Stores wereldwijd terug te zien zijn. Zo is de Genius Bar teruggekeerd en is er een experience room voor de Apple Watch. Wat opvalt is dat er veel meer hout wordt gebruikt, tot aan het plafond toe.



Als opfrisser nog even de video die Steve Jobs ooit maakte, vlak voordat deze allereerste Apple Store werd geopend:

De speciale Apple Watch-ruimte is bedoeld om persoonlijker te kunnen winkelen. En de Genius Bar maakt het gemakkelijker om face-to-face contact te hebben met gebruikers, ook als ze in een rolstoel zitten. Een videowall ontbreekt en ook het Forum met zitjes is niet in deze Apple Store te zien. Apple schrijft dat er universele ontwerpprincipes zijn toegepast, waardoor de ruimte uitnodigend is voor iedereen. De tafels en zitjes zijn van verschillende hoogte en de toegangsroutes zijn breed genoeg voor rolstoelen. Voor mensen met gehoorproblemen zijn er extra voorzieningen aangebracht, waaronder een portable hearing loop die in de hele winkel te gebruiken is.

Net als bij eerdere winkels is deze ook weer erg veel aandacht besteed aan duurzaamheid. Er is minder gebruik gemaakt van petrochemische en CO2-belastende materialen. Het plafond is gemaakt van speciale akoestische panelen, waardoor er minder metaal nodig was. En de vloer is gemaakt van biopolymeren, waardoor er minder chemische harsen waren vereist. De winkel draait op 100 hernieuwbare energie en is CO2-neutraal.

Mocht je in de buurt van Washington DC zijn, dan moet je zeker even gaan kijken! Het is ongeveer een halfuur rijden van die andere opvallende Apple Store, in Carnegie Library. Meer informatie lees je in het persbericht.