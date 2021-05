Fortnite komt naar GeForce Now

Terwijl de rechtszaak tussen Apple en Epic Games nog wel een tijdje doorgaat, hoeven we niet te verwachten dat Fortnite als zelfstandige game snel terugkeert. Toch kunnen we Fortnite voor het einde van het jaar waarschijnlijk alweer op de iPhone en iPad spelen. Alleen dan wel op een heel andere manier, via de streamingdienst GeForce Now. Dit ging in november 2020 van start in de Safari-browser voor iOS, met een selectie van titels die je met een controller of touchbediening kunt aansturen. Fortnite ontbrak echter, omdat de pc-versie ervan niet was geoptimaliseerd voor aanraakbediening. GeForce Now beloofde eerder dat ze het eerste officiële platform zouden zijn waar je Fortnite voor iOS kunt streamen, na het vertrek uit de App Store. Dat lijkt nu te gaan gebeuren.



Het blijkt uit een verklaring tijdens de rechtszaak tussen Apple en Epic Games. Tijdens een kruisverhoor kondigde Aashish Patel van Nvidia aan dat een touchscreen-versie van Fortnite in oktober van start gaat. Het gaat hier om een beoogde releasedatum. Een officiële aankondiging is nog niet gedaan.

Wel werd al eerder in een blogposting het volgende gezegd:

Fortnite, Coming Soon

Alongside the amazing team at Epic Games, we’re working to enable a touch-friendly version of Fortnite, which will delay availability of the game. While the GeForce NOW library is best experienced on mobile with a gamepad, touch is how over 100 million Fortnite gamers have built, battled and danced their way to Victory Royale.

We’re looking forward to delivering a cloud-streaming Fortnite mobile experience powered by GeForce NOW. Members can look for the game on iOS Safari soon.

GeForce NOW heeft 10 miljoen abonnees

GeForce Now groeide sinds het begin van dit jaar snel van 6 miljoen naar meer dan 10 miljoen abonnees. In maart werd de prijs voor nieuwe klanten verhoogd van 5 euro naar 10 euro per maand. Vroege abonnees (zogenaamde ‘Founders’) kunnen de dienst onbeperkt blijven gebruiken voor de oorspronkelijke prijs. Er is een gratis versie waarbij je maar beperkte tijd kunt spelen.

Buiten de controle van Apple om

Fortnite is niet beschikbaar op andere streaming diensten zoals xCloud, vanwege een overeenkomst tussen Epic en Nvidia. Alle inkomsten die met GeForce Now worden verdiend gaan naar Epic en je kunt de game ook spelen zonder in te loggen op de systemen van Nvidia. Door voor GeForce Now te kiezen kan Epic de game via de Safari-browser aanbieden, zonder dat Apple daar controle over heeft.

De komende dagen zullen er hopelijk nog meer interessante details naar buiten komen over de Epic-rechtszaak. Epic wil controle over de distributie van apps en wil een eigen betaalsysteem op het platform invoeren. De strijd laaide op toen Epic de App Store richtlijnen overtrad, waarna Fortnite uit de App Store werd gehaald. Ook werd het developer-account van Epic geblokkeerd. Later bleek dat Epic al twee maar bezig was met voorbereiden van een aanval op Apple. De uitkomst van de juridische strijd kan nog wel een paar jaar duren.