Fanhouse is een app waarmee contentmakers als influencers in contact kunnen komen met fans. Fans betalen dan via de app om exclusieve content te kunnen bekijken. Een soort OnlyFans dus, maar dan zonder het seksuele aspect. Het is een manier voor makers om makkelijker geld te kunnen verdienen dan via platformen als Twitter en Instagram. Maar zoals elke app moet ook Fanhouse voldoen aan de App Store-regels die nu nog gelden. Na maanden steggelen met Apple, hebben de makers van de app besloten om een flinke toeslag te leggen op de in-app aankopen. Deze zijn daardoor 50% duurder dan als je ze via de website aanschaft.



In-app aankopen Fanhouse 50% duurder door App Store-regels

De makers zijn luid en duidelijk op Twitter: door de ‘bullshit van Apple’ zijn ze naar eigen zeggen genoodzaakt om de in-app aankopen flink duurder te maken. Fanhouse betaalt makers 90% van alle aankopen die gebruikers doen en houdt zelf dus 10%. Maar doordat Apple ook nog 30% van elke in-app aankoop inneemt, zou dat niet meer haalbaar zijn. Daarom hebben de makers een systeem bedacht dat gebruikers afschrikt om niet via de app maar via de website aankopen te doen.

as a result of apple's b.s., we're releasing a currency on our mobile app called coins. implementing this was the only way we could stand by our creators & values without apple taking our app down. here's how coins work, and how users can avoid apple's exploitative tax. 🧵(1/9) — fanhouse (@fanhouse) January 26, 2022

Een aantal maanden geleden lukte het Fanhouse om een knop aan de app toe te voegen die gebruikers naar de website leidt, zodat ze zich daar kunnen abonneren. Dit is tegen de App Store-regels in, maar Apple’s reviewteam zag dit lange tijd over het hoofd. Toen Apple de knop en daarbij het overtreden van de regels opmerkte, werden de makers genoodzaakt om Apple’s betaalsysteem te gebruiken en daarmee dus 30% commissie aan Apple te betalen. De makers stribbelden tegen en kwamen met allerlei suggesties waar Apple niet in mee wilde gaan.

Uiteindelijk hebben de makers dus besloten, op de dag dat de App uit de App Store zou worden gehaald, om in-app aankopen met Apple’s betaalsysteem toe te staan. Maar daarvoor hebben ze wel een systeem met muntjes ingevoerd. Je koopt dus niet rechtstreeks iets in de app. Je koopt eerst een soort digitale valuta die je dan in de app kan gebruiken om content te ontgrendelen. Tweeduizend muntjes kosten in de app $30, terwijl je via de website $20 betaalt. Dat is dus 50% duurder. De makers voldoen hiermee aan de regels van de App Store, maar hopen tegelijkertijd dat het grote prijsverschil gebruikers afschrikt en dus de muntjes via de website kopen.

It's fucked up, and we were forced to implement IAP today or not even exist as an app. We've been fighting this for months, and we will keep trying to fight it. We're talking to senators, we're supporting the Epic case, and we're remaining transparent with all of our users. (20/) — jasminericegirl 🍚 (@jasminericegirl) January 26, 2022

In het verleden zijn er wel vaker apps geweest die hun in-app aankopen duurder maken dan de aankopen via het web. Een bekend voorbeeld is Spotify, die lange tijd 30% meer rekende voor een Premium-lidmaatschap in de app. Maar de toeslag van 50% is een duidelijk protest tegen de App Store-regels.

Ondersteunen de Epic-rechtszaak

De makers van Fanhouse staan ook achter Epic Games, de game-uitgever die in augustus 2020 met Fortnite bewust de App Store-regels overtrad en vol de aanval in ging tegen Apple. Wat volgde was een rechtszaak, waarbij Apple gedwongen werd om de App Store-regels aan te passen en externe betaalmethoden per 9 december 2021 toe te staan. Apple vroeg om uitstel zolang het hoger beroep nog loopt. De rechter ging hier in eerste instantie niet in mee, maar uiteindelijk kreeg Apple toch extra tijd en zijn externe betaalmethoden nog niet mogelijk. Ondertussen dwong de ACM in Nederland om andere betaalmethoden voor dating-apps toe te staan. Apple paste de regels aan, maar de ACM is daar nog niet tevreden over. Het gevolg? Een miljoenenboete die elke week op kan lopen tot €50 miljoen.