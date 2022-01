In de eerste beta van iOS 15.4 is iets nieuws ontdekt: Je kunt voortaan Face ID met een mondkapje gebruiken. Het is wel iets minder betrouwbaar.

Face ID met mondkapje

Het heeft even geduurd voordat Apple zich heeft aangepast aan mondkapjes. Terwijl inwoners van veel landen er al bijna twee jaar mee rondlopen, is er nu eindelijk een écht zinvolle aanpassing in iOS gedaan. Je kunt met iOS 15.4 je iPhone ontgrendelen en transacties goedkeuren met een mondkapje op. Daarbij wordt extra goed gelet op het gebied rondom je ogen, om jouw unieke gezichtstrekken te herkennen. Normaal wordt je hele gezicht in ogenschouw genomen, inclusief neus en mond. Eerder maakte Apple het al wel mogelijk om bij het dragen van een mondkapje sneller om een toegangscode te vragen. Maar dat was alsnog omslachtig. Ook werd het mogelijk om je iPhone te ontgrendelen met je Apple Watch, maar dat accessoire heeft niet iedereen en bovendien werkte het niet in apps van derden.



De functie werd ontdekt door twitteraar @BrandonButch en is te vinden in iOS 15.4, waar vanavond een eerste beta van verschenen is Apple waarschuwt wel dat het scannen van je gehele gezicht het meest nauwkeurig is. Door de methode met mondkapje te kiezen ben je je ervan bewust dat het minder veilig is.

Bij het instellen van Face ID doe je dit met een mondkapje op. Je neemt de volgende stappen:

Ga naar Instellingen > Face ID. Je ziet nu een nieuwe schakelaar Gebruik Face ID met mondkapje. Zet de schakelaar aan. Laat nu opnieuw je gezicht scannen, terwijl je een gezichtsmasker draagt.

