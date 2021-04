iCulture Vandaag: dit was dinsdag 6 april 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op dinsdag 6 april 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Als Apple geen nieuwe producten aankondigt, dan is er gelukkig genoeg te doen bij andere fabrikanten. We hebben de Sonos Roam getest, een nieuwe compacte speaker van Sonos die je overal mee naartoe kunt nemen en die opvallend goed klinkt. En we attenderen je op een interessant interview waarin Tim Cook deze keer eens wél wat opmerkelijke uitspraken doet. Zo geeft hij zichzelf geen 10 jaar meer bij Apple. Dit en nog meer lees je in iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Lees onze Sonos Roam review, over de kleinste speaker van Sonos tot nu toe.

Apps

Alle leuke Moestuintje-apps op een rijtje: 6 apps om je groentetuin deze keer wel tot een succes te maken.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan: