Facebook kondigt in een persbericht aan wat er nieuw is. De update moet vandaag beschikbaar zijn voor iPhone en iPad en komt de komende maanden ook naar Android.

Face ID en Touch ID gebruiken voor Facebook Messenger

Het ontgrendelen van Facebook Messenger met Face ID of Touch ID is een welkome nieuwe functie voor de chatapp. Dat de functie eraan zat te komen is geen verrassing, want WhatsApp – nota bene eigendom van Facebook – heeft de functie al lange tijd. Het is optioneel, maar indien ingeschakeld beveiligt Face ID of Touch ID de hele app. Je kunt dus niet individuele chats beveiligen.

Desalniettemin is deze optie handig en geeft het je eerder het vertrouwen om je telefoon even uit handen te geven. Facebook noemt deze functie ‘App Lock,’ maar het is in feite hetzelfde systeem wat ook gebruikt wordt door WhatsApp en bank-apps. Facebook kan niet jouw gezicht of vingerafdruk inlezen of bewaren. Wat dat betreft is deze functie veilig.

Je kunt net als in WhatsApp instellen na hoe lang het slot erop gaat. Standaard is dat direct, maar je kunt ook kiezen voor 1 minuut, een kwartier en een uur nadat je de app sluit. Kies je voor een uur, dan betekent dat dat je dus pas na een uur de app weer moet ontgrendelen. Dat is vooral handig als je veel tussen apps wisselt, zodat je niet telkens jezelf hoeft te identificeren.

Bekijk ook WhatsApp beveiligen op 4 manieren: zo doe je dat Je kan in een paar eenvoudige stappen WhatsApp beveiligen, zodat je zo veilig mogelijk kan chatten. Dit kan bijvoorbeeld met tweestapsverificatie en met Touch ID en Face ID. In deze tip lees je alles over WhatsApp beveiliging.

Bepaal wie jou berichten kan sturen in Facebook Messenger

‘App Lock’ is niet de enige nieuwe functie die Facebook introduceert. Zo komt er binnenkort een functie waarmee binnenkomende berichten gesorteerd worden – net als op Instagram. De app scheidt bekenden van onbekenden. Meer details maakt het bedrijf later bekend.

Een andere functie neemt Messenger binnenkort over van WhatsApp. Wanneer je daar een foto ontvangt van iemand die je niet kent wordt de foto wazig. Je kunt erop tikken, maar om te voorkomen dat je ongewild aanstootgevende inhoud bekijkt zie je eerst een wazige versie. Ook zijn linkjes niet klikbaar tot je de persoon accepteert.

We zijn blij met deze functies, want ook op Facebook Messenger zijn spammers en oplichters actief. En het was ook wel tijd, want ontwikkelaars kunnen al langer hun apps beveiligen met Face ID. Wil je meer tips om je iPhone te beveiligen? Check onze aparte tip.