iPhone Photography Awards 2020

Het laat maar zien dat je echt niet het nieuwste toestel hoeft te hebben om een mooie foto te maken. Er zijn tientallen winnaars in 18 verschillende categorieën en één daarvan is gemaakt met een tien jaar oude iPhone 4. Er staat ook een Nederlander in de lijst: Nico Brons. Zijn landschapsfoto eindigde op de tweede plaats. Nico ging in 2011 studeren aan de Fotoacademie Amsterdam en studeerde er in 2013 af, als eerste met foto’s gemaakt op een iPhone. Sindsdien heeft Nico zich gespecialiseerd in portretten, interieurfotografie, festival- en concertregistraties en documentair werk. Ook bijzonder is dat hij door een ongeluk maar met één oog kan zien. Zijn iPhone-foto’s waren te zien in New York, Los Angeles, Melbourne en Toronto. Alle winnaars zijn hier te zien.





Foto credits: Nico Brons. De foto is bewerkt met Snapseed en SuperImpose.

De hoofdprijs ging naar straatfotografe Dimpy Bhalotia uit het Verenigd Koninkrijk, die gebruik maakte van een iPhone X. Op de foto zijn jongens te zien, die vanaf een muur in de Ganges-rivier springen. Ze fotografeert altijd in zwart-wit.



Foto credits: Dimpy Bhalotia, de foto is bijgesneden.

De eerste plaats ging naar uit Wit-Rusland, die met zijn iPhone 6 een muur met blauwe strepen vastlegde.



Foto credits: Artyom Baryshau, de foto is bijgesneden

Uit China komt Geli Zhao, die met een iPhone XS Max lakens in de wind fotografeerde op een bewolkte dag.



Foto credits: Geli Zhao, de foto is bijgesneden

Elk jaar worden tienduizenden foto’s ingediend voor deze fotowedstrijd. Ze worden blind beoordeeld door een veelkoppige jury, dus zonder dat de jury weet wie ze gemaakt heeft. Het is toegestaan om de foto te bewerken met apps op de iPhone, maar desktopsoftware mag niet. In die 13 jaar is er maar één keer iemand betrapt, die de foto met een andere camera dan een iPhone had gemaakt. Om fraude te voorkomen vraagt de organisatie soms om de originele foto vanaf de iPhone te sturen. De prijsuitreiking is onafhankelijk van Apple, ook al stimuleert Apple met de slogan ‘Shot on iPhone’ wel om je smartphone als camera te gebruiken. Zelf organiseert Apple ook ‘Shot on iPhone’-competities.

Nu ben je misschien wel benieuwd welke foto met de iPhone 4 is gemaakt. Dit is ‘m, gemaakt door Omar Lucas. Hij won de eerste prijs met zijn ‘Portret van Carolina Martin’ in de categorie ‘Mensen’. Omar is een documentairefotograaf die langetermijnprojecten uitvoert in zijn thuisland Peru, waar hij kwesties als mensenrechten, milieu en identiteit onderzoekt.