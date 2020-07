Onderzoek naar digitale marktplaatsen

Apple heeft te maken met meerdere onderzoeken naar machtsmisbruik en oneerlijke handelspraktijken, onder andere in de EU. Tegelijk klagen ontwikkelaars dat ze geen keuze hebben en zijn overgeleverd aan de 30 procent van Apple. De onafhankelijke studie vergelijkt Apple’s App Store met andere digitale marktplaatsen en concludeert dat de 30 procent niet abnormaal is. Ook zou de prijsstelling nodig zijn om te zorgen dat consumenten vertrouwen erin houden. Om dit te onderzoeken keek de Analysis Group naar 40 soortgelijke marktplaatsen. Drie medewerkers van he bureau waren erbij betrokken: Jonathan Borck, Markus von Wartburg en Juliette Caminade. Hetzelfde trio schreef in juni 2020 ook al een studie over de economische impact van de App Store.



Ondanks alle commotie heeft Apple nauwelijks gereageerd op de klachten van ontwikkelaars, maar deze studie komt Apple wel goed uit. Apple heeft het onderzoek betaald, maar de auteurs benadrukken dat ze helemaal zelfstandig tot de conclusie zijn gekomen. Toch is het lastig om het rapport los te zien van Apple en het heeft dan ook een hoog wc-eendgehalte. Ondertussen heeft Apple alweer met een nieuw antitrust-onderzoek te maken, dit keer in Italië, waarbij het draait om de verkoop van Beats-koptelefoons.

In het 5.000 woorden tellende document worden de commissiepercentages van aanbieders vergeleken en daaruit blijkt dat het in lijn is met de rest van de bedrijfstak. “Onze studie toont aan dat Apple’s App Store-commissie gelijk is in grootte aan die van veel andere App Stores en marktplaatsen voor digitale content.” Dat percentage is bij anderen ook vaak 30%. Marktplaatsen voor video’s, podcasts, boeken en audioboeken rekenen vaak 30% en soms nog meer.

Apple having to pay for studies just to say "see, everybody else who copied our lucrative iTunes model also charges 30%" with no actual devs on their side is not a good look. If Apple learned anything from the Hey ordeal, its that they may have developer partners, but not friends — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) July 22, 2020

Er is nog een ander argument waardoor Apple blij zal zijn met de studie. Verkopers van bijvoorbeeld videogames verdienen veel meer via digitale marktplaatsen zoals de Apple Store dan via fysieke winkels. Bij de fysieke verkoop van een videogame krijgen de ontwikkelaars en de uitgevers samen ongeveer 45%. Bij een digitale marktplaats zoals Apple krijgen ontwikkelaars en uitgevers 70%. De overige 30% gaat naar Apple.

Ook in de Google Play Store, Amazon Appstore en Samsung Galaxy Store wordt 30% gerekend. Wel zijn er een paar uitzonderingen, bijvoorbeeld voor streaming diensten. Ook merken de auteurs van de studie op dat Apple het percentage bij abonnementen verlaagt naar 15%, nadat de eerste 12 maanden zijn verstreken. Google doet dat ook.

‘Apple’s regels geven zekerheid’

De studie verdedigt Apple’s werkwijze nog meer, door te stellen dat Apple goed bezig is met algemene regels, zodat alles in goede banen wordt geleid. Bovendien heeft Apple een streng reviewproces, zodat je als gebruiker zeker weet dat alles veilig en betrouwbaar is.

Wat Apple met deze studie wil bewijzen is dat ze niet zo heel verschillend zijn van andere bedrijven. Maar heeft Apple er niet zelf voor gezorgd dat de trend werd gezet met het percentage van 30 procent, waarna alle andere marktplaatsen volgden?