Face ID in ‘alle’ Apple-producten

Mark Gurman schrijft in zijn Power On-nieuwsbrief dat Face ID uiteindelijk naar vrijwel alle Apple-producten komt. Op de Mac zal het nog wel ‘een paar jaar’ duren. Ook de iPhone SE en de niet-professioneel bedoelde iPads zullen het uiteindelijk krijgen. Dat Apple nu nog niet overstapt is dat het goedkoper is om een Touch ID-knop in te bouwen, die ook voldoende beveiliging biedt. Op de MacBooks speelt een heel ander probleem: de schermen zijn te dun om de noodzakelijke dieptesensor te kunnen inbouwen.



Het uiteindelijke doel is echter om Face ID in te bouwen in alle belangrijke producten, meent Gurman. Om toch onderscheid te maken, krijgen de duurdere modellen de camera rechtstreeks ingebouwd in het scherm, zodat er geen notch meer nodig is. Analist Ming-Chi Kuo voorspelde eerder al dat de 2022 iPhone een redesign krijgt zonder notch. In plaats daarvan zal Apple kiezen voor een punch-hole display zoals Samsung, met een klein gaatje voor de camera. De huidige notch bestaat sinds de iPhone X en gaat dus alweer een paar jaar mee.

In 2021 hoeven we al die veranderingen nog niet te verwachten, daar zijn Kuo en Gurman het wel over eens. In 2022 komen er grotere veranderingen.

Langzame overstap bij Mac

Als alle producten gezichtsherkenning krijgen, heeft dat twee voordelen: het is te gebruiken voor beveiliging en augmented reality. Met Touch ID is alleen beveiliging mogelijk. De overstap bij de Mac zal langzamer gaan, omdat mensen het apparaat minder snel vervangen. Er zijn al wel MacBooks met Touch ID, maar alleen in recente modellen.

Dat Apple ermee bezig is bleek wel uit een beta van macOS Big Sur, waarin verwijzingen naar ‘PearCamera’ werden gevonden. Dit is de interne codenaam die Apple sinds de iPhone X uit 2017 gebruikt voor de TrueDepth-camera en Face ID. Termen als ‘FaceDetect’ en ‘BioCapture’ wijzen erop dat Apple macOS al voorbereidt op Face ID. Nu alleen de hardware nog. Een voordeel van de MacBook is dat het al een brede zwarte rand heeft waar de camera in verwerkt kan worden. Een notch is dan ook niet nodig.