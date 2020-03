Apple is nog altijd druk bezig met het testen van zijn aankomende AR/VR-headset. Er zijn nu afbeeldingen opgedoken van hoe Apple de AR-bril aan het testen is, onder andere met een potje bowlen.

Het is nog altijd onduidelijk hoe vergevorderd Apple’s plannen voor de AR-bril zijn. Al jarenlang gaan er geruchten over de bril. Het laatste bericht stamt uit november vorig jaar, waarin gesuggereerd werd dat Apple’s AR-headset in 2022 op de markt komt. Maar hoe test Apple deze headset eigenlijk? MacRumors kreeg een foto in handen van een mogelijke controller die Apple nu gebruikt. Ook is er een afbeelding verschenen van een spelletje bowlen, dat Apple gebruikt om de augmented reality-functies te testen.



‘Test controller voor Apple’s AR-headset in beeld’

De headset bestaat momenteel uit een apparaat voor op je hoofd en minstens één controller om bepaalde functies te bedienen. De controller die Apple nu in het testen gebruikt, lijkt op een vereenvoudigde versie van een controller van een HTC Vive uit 2016. Eerder schreven bronnen al dat Apple gebruikmaakt van hardware van de HTC Vive om hun eigen bril te ontwikkelen. Het gaat hier zeer vermoedelijk om een testversie, die verre van definitief is voor het uiteindelijke apparaat.

‘Bowlen op zebrapad met Apple’s AR-headset’

Interessanter is een screenshot van een potje virtueel bowlen. Testers bij Apple kunnen op een specifieke locatie in Californië bij een kruispunt op een zebrapad bowlen in augmented reality. Terwijl je wacht voor het voetgangerslicht, kun je virtueel een balletje gooien. Apple test dit mogelijk om de AR-functies en de verdere mogelijkheden uit te proberen. De kans dat we over een paar jaar allemaal bowlend voor een kruispunt staan lijkt klein, zeker gezien de verkeersveiligheid. Het wordt dan ook alleen gebruikt als interne test.

Dankzij alle geruchten van de afgelopen jaren weten we al wel wat details van Apple’s AR-bril, maar er zijn ook nog heel veel zaken onduidelijk. Gaat Apple echt een headset of bril uitbrengen of zijn er meer plannen om dit te gebruiken in combinatie met een iPhone of iPad? Alles wat we nu al weten hebben we opgesomd in ons overzicht over Apple’s AR-bril.