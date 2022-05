Al ver voordat de AirPods Pro in 2019 op de markt kwamen werd er aan de ontwikkeling gewerkt door een team van Apple-medewerkers. Enkele HR-managers probeerden rond die tijd een wat meer transparante werkomgeving te creëren, iets wat bij Apple ongebruikelijk was. Meestal werd onder strikte geheimhouding gewerkt in aparte silo’s, die niet op de hoogte waren van elkaars werkzaamheden. Medewerkers weten vaak niet met wie ze wel en niet mogen praten en lopen het risico dat ze ontslagen worden of een fikse boete krijgen als ze hun mond voorbij praten. Tegelijk waren er klachten tussen teams onderling, omdat medewerkers vonden dat andere teams nauwelijks informatie deelden. Dat ging bij het AirPods Pro-team anders.



Chris Deaver, een voormalig HR-manager die van 2015 tot 2019 bij Apple werkte, legt in een gastartikel bij Fast Company uit hoe dit lukte. Hij werkte met enkele collega’s aan een nieuw, meer transparante werkwijze zodat er minder wrijving tussen teams zou optreden. Bij de allereerste AirPods leverde het werk frustratie en burn-outs op door de urenlange vergaderingen vlak voordat het product klaar was. Op dat moment kregen de teams voor het eerst elkaars resultaten te zien en moest er urenlang worden vergaderd om eventuele eerder gemaakte fouten en misverstanden recht te trekken.

Deaver ging samen met zijn HR-collega’s brainstormen en kwam op een briljant idee: meer openheid en samenwerken! Het Apple-team dat camera’s voor de iPhone en andere devices ontwikkelt werkte al op die manier. Zij vormden een ‘braintrust’ met wekelijkse bijeenkomsten, waarin openlijk over de problemen en uitdagingen werd gepraat.

Bij de AirPods Pro kwam ook meer overleg tijdens de ontwikkeling. De nieuwe werkcultuur werd intern ‘Different Toghether’ genoemd, een variatie op de bekende slogan ‘Think Different’. Apple probeert nog steeds geheimen zoveel mogelijk binnenshuis te houden, maar Deaver wilde aantonen dat het mogelijk is om ondanks de geheimhouding beter samen te werken.

Waarom het camera-team al langer op deze open manier werkte, wordt niet verteld in het relaas van Deaver. En wat ook niet wordt genoemd is dat de originele AirPods al een groot succes waren, waardoor het AirPods Pro-team een makkelijker weg te bewandelen had.

Wie geïnteresseerd is in Apple-cultuur kan er toch wat boeiende weetjes uit halen. Het gastartikel is hier te vinden.