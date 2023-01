“Verteld door Apple Books”

Er zijn nieuwe stemacteurs beschikbaar voor audioboeken bij Apple Books, maar het zijn geen mensen. Apple is begonnen met het publiceren van audioboeken die door een computerstem worden voorgelezen. Hiervoor gebruikt het systeem geavanceerde text-to-speech-technologie - en het klinkt eigenlijk best goed!

Voor wie graag naar audioboeken luistert, kan het misschien als een ongewenste verandering klinken: de menselijke verteller moet plaats maken voor een computerstem. Toch is Apple er nu mee begonnen. Schrijvers van Engelstalige boeken kunnen er nu voor kiezen om hun boeken voor te laten lezen door een computerstem van Apple. Dat meldt The Guardian. Apple heeft de functie stilletjes ingevoerd en er zijn al boeken die er gebruik van maken. Een voordeel is dat schrijvers met weinig budget nu ook hun boeken als audioboek kunnen publiceren, want ze hoeven niet veel geld uit te geven aan een menselijke verteller. Met de audiofragmenten verderop in dit artikel kun je luisteren hoe het klinkt.



Audioboeken verteld door de computer via Apple Boeken

Het is niet zo dat er nu standaard wordt gekozen voor een computerstem. Uitgevers of schrijvers moeten zelf een aanvraag doen bij Apple, waarna de boeken worden gecontroleerd aan de hand van enkele criteria. Zo moet het een Engelstalig boek zijn, dat te koop is via Apple Boeken. Naast enkele technische vereisten mag het boek ook geen erotiek bevatten.

Er zijn meerdere stemmen beschikbaar. Apple kiest de beste stem voor het boek, dus je kunt als schrijver, uitgever of luisteraar niet zelf bepalen welke stem je graag hoort. Aan het begin van een audioboek hoor je een bericht dat het boek wordt voorgelezen door een digitale stem gebaseerd op een menselijke verteller. Deze informatie staat ook op de productpagina, zodat je weet dat er sprake is van een computerstem.

We hebben verschillende voorbeelden van stemmen voor je verzameld. De ene stem werkt beter voor romantische fictie, terwijl andere stemmen meer geschikt zijn voor boeken over ‘zelfontwikkeling’. Er komen in de toekomst meer stemmen voor meer genres.

Madison

https://itunespartner.apple.com/assets/downloads/romance-fiction-soprano.mp3

Jackson

https://itunespartner.apple.com/assets/downloads/romance-fiction-baritone.mp3

Helena

https://marketing.ingramcontent.com/mrkng/website-assets/helena.mp3

Mitchell

https://marketing.ingramcontent.com/mrkng/website-assets/mitchell.mp3 Bekijk ook Apple Boeken en Books Store: alles over het lezen van digitale boeken Apple Boeken (voorheen iBooks) is Apple's digitale boekenapp. Met de gratis Boeken-app lees je ebooks die je zelf hebt gesynchroniseerd met de app of die je via Apple's Book Store hebt gekocht.

Vooralsnog alleen Engelstalige audioboeken

Apple geeft aan dat je momenteel alleen Engelstalige boeken kunt indienen voor deze dienst. We verwachten dat het ook beschikbaar zal komen voor andere talen, maar dat gaat waarschijnlijk nog wel even duren. Ook worden boeken met tabellen en afbeeldingen niet ondersteund. Het is daarmee nog niet een volwaardige functie voor mensen die vanwege een beperking geen boeken kunnen lezen en toch het volledige verhaal willen ervaren.

Wat vind jij van de stemmen en zou je je keuze voor een audioboek ervan af laten hangen? Laat het weten in de reacties!