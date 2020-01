Is je iPhone of iPad vastgelopen in een boot loop? Krijg je steeds het Apple-logo te zien en blijft je toestel steeds herstarten? Volg onze tips als je iPhone of iPad steeds herstart.

iPhone vastgelopen: oorzaken en oplossingen

De oorzaak van een vastgelopen iPhone is niet altijd direct te verklaren. We raden je echter aan om een steeds herstartende iPhone niet in een te warme ruimte of in direct zonlicht neer te leggen. Door het constante opnieuw opstarten wordt je iPhone gauw warm en is er kans op oververhitting. Hieronder lees je wat je wél moet doen.

Wat is een boot loop in iOS?

Er is sprake van een boot loop wanneer het apparaat constant blijft herstarten. Het komt niet alleen voor bij iOS, maar ook bij Android, macOS en Windows. Op een iPhone of iPad herken je het probleem aan het Apple-logo, dat continu verschijnt en verdwijnt. Je komt maar niet bij je toegangsscherm en het toestel blijf herstarten.

Een boot loop kan ontstaan door een fout in een software-update. Apple maakt wel eens fouten en sommige updates worden dan na enkele uren verwijderd door Apple, als blijkt dat te veel mensen er problemen mee hebben.

Ook als je zelf aan het sleutelen bent met illegale iOS-versies kan het voorkomen dat je iPhone vastloopt. Ddoor apps buiten de App Store om op je iPhone of iPad te installeren vergroot je de kans op een boot loop.

Een derde mogelijke oorzaak is een bug in iOS. Het is al een paar keer voorgekomen dat je met een bepaalde reeks karakters je iPhone kon laten vastlopen. iOS weet er dan geen raad mee en probeer steeds opnieuw je toestel te herstarten.

Ten slotte komt het voor dat betatesters van iOS last krijgen van een continu herstartende iPhone. Apple waarschuwt hiervoor en is ook niet aansprakelijk voor eventuele schade. Het gaat om testversies van iOS die bedoeld zijn om nog verbeterd te worden.

Oplossingen voor een vastgelopen iPhone

Heb jij last van dit vervelende probleem en krijg je steeds het Apple-logo te zien? Er is een aantal dingen die je kunt proberen. In het ergste geval kun je een toestel afschrijven, maar die kans is erg klein. We leggen hieronder verschillende mogelijke oplossingen aan je voor. Ze zijn gesorteerd op minst naar meest ingrijpend.

#1 Start je toestel geforceerd opnieuw op

De eerste oplossing bij een iPhone die blijft herstarten is erg simpel en heeft soms succes. Je verliest geen gegevens door deze zogeheten harde reset uit te voeren, al doet de term dat misschien vermoeden. Hoe dit moet is afhankelijk van jouw type iPhone of iPad. Lees daarom in onze aparte tip hoe je een harde reset uitvoert op een iPhone.

Gebruik je een iPad met een ronde thuisknop? Volg dan de stappen zoals beschreven onder de iPhone 6s en iPhone 6s Plus. Voor iPads zonder ronde thuisknop volg je de stappen voor iPhone X en nieuwer.

Blijft je iPhone na het uitvoeren van de harde reset nog steeds een Apple-logo tonen? Ga dan door naar de volgende mogelijke oplossing.

#2 Laat de batterij helemaal leeglopen

Deze ‘truc’ werkt al jaren bij allerlei apparaten en komt ook van pas bij een iPhone of iPad die steeds blijft herstarten. Lukt het niet meer om de iPhone te bedienen, omdat het toestel telkens weer gaat herstarten, dan kan het zin hebben om te wachten tot de batterij helemaal leeggelopen is.

#3 Zet een backup terug vanaf Mac of PC

Hebben de twee bovenstaande oplossingen niet gewerkt? Dan is de hoop nog niet verloren. Allereerst willen we duidelijk maken dat je voor deze oplossing een lokale backup van je toestel op je Mac of PC moet hebben. Dat is niet hetzelfde als een backup in iCloud. Koppel je je toestel nooit aan je computer? Ga dan door naar de volgende mogelijke oplossing.

Als je iPhone continu aan het herstarten is, is het vaak niet meer mogelijk om nog een lokale backup te maken.

Sinds macOS Catalina is iTunes verdwenen van de Mac. In plaats daarvan beheer je nu je iPhone vanuit Finder. Gebruik je Windows of een oudere versie van macOS, dan kun je iTunes gebruiken. Het principe van een back-up terugzetten werkt hetzelfde. Volg daarvoor deze stappen:

Open Finder op macOS Catalina en nieuwer of open iTunes op andere systemen. Selecteer je toestel in het menu in de linkerkolom. Klik op Zet reservekopie terug. Selecteer jouw back-up in je computer en pas de wijziging toe.

Kun je deze stappen niet volgen? Zet je iPhone of iPad dan eerst in DFU-mode. Houd vervolgens Alt (Mac) of Ctrl (Windows) ingedrukt en klik op Herstel iPhone (of iPad). Selecteer daarna je back-up en pas de wijziging toe.

Als het goed is staat de back-up na enkele minuten op je toestel. Alles wat in iCloud staat kun je gewoon weer inzien, maar apps die je hebt geïnstalleerd na het maken van de back-up zijn weg. Ook kan het zijn dat je bij sommige apps opnieuw moet inloggen.

#4 Herstel je iPhone vanaf Mac of PC

Heb je geen (recente) back-up op je computer staan? Dan moet je je iPhone of iPad helemaal herstellen. Heb je een back-up in iCloud staan, dan kun je die achteraf terugzetten. In dat geval raak je waarschijnlijk amper iets kwijt.

Hoe je je iPhone of iPad kunt herstellen via je computer lees je in onze aparte tip.

#5 Lever je iPhone of iPad in ter reparatie

Heeft het herstellen van je toestel geen zin gehad? Of krijg je het écht niet voor elkaar? Vraag dan een expert om hulp. Apple is goed bereikbaar door te bellen of te chatten, maar je kunt ook een afspraak maken bij de Apple Store. Hoe je contact moet opnemen met Apple Support lees je in onze aparte tip.

Je kunt ook terecht bij erkende serviceproviders. Daarvan hebben wij een overzicht gemaakt zodat je met een goede partij in zee gaat. Een voordeel van deze bedrijven is dat ze vaak meer locaties hebben en dus dichter bij jou in de buurt zijn.