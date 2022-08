iCulture Vandaag: dit was woensdag 3 augustus 2022

We begonnen de dag met goede verkoopcijfers voor de iPhone SE 2022 in Europa. Maar helaas is het nieuws niet allemaal rooskleurig, want OVPay loopt vertraging op. En wat doen we tijdens het wachten? Films kijken via de vernieuwde Videoland V2 app natuurlijk! Wij vertellen je wat er nieuw is in deze grote update. Dat en nog veel meer in deze iCulture Vandaag!

Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Apps

Met deze fietsnavigatie apps voor Apple Watch kun je ook op de fiets eenvoudig de weg vinden.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

​ Google Duo (gratis, iPhone/iPad, iOS 13.0+) - Nieuw icoontje, nieuwe naam. Google Duo gaat voortaan door het leven als Google Meet.