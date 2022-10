Samsung SmartThings geschikt voor Matter

Met een over-the-air update gaat Samsung de SmartThings-hub geschikt maken voor Matter. De fabrikant is daarmee de eerste die de nieuwe smart home-standaard gaat ondersteunen. Zodra de update gelukt is kun je je Matter-apparaten aansturen via wifi en ethernet. Daarnaast doen de SmartThings-hub en -dongle dienst als Thread Border Router. Samsung ontving de certificering voor Matter op 12 oktober, een week nadat versie 1.0 van Matter officieel was aangekondigd. De update komt beschikbaar voor alle v2 en v3 SmartThings-hubs, de dongle en de app voor Android. Een update voor de iOS-app zal later volgen. Verder krijgen de softwaregebaseerde SmartThings-hubs die zijn ingebouwd in koelkasten, smart-tv’s en monitors op een later moment een update.



De SmartThings v3 hubs (die gemaakt worden door Aeotec) en de dongle voor Samsung-apparaten zullen als Thread Border Router dienst gaan doen. Heb je een geschikte Samsung smart-tv of koelkast, dan kun je de dongle erin steken en er een SmartThings Matter-controller van maken, die tegelijk als Thread Border Router dienst doet voor het verbinden van je andere Thread-accessoires. Het enige punt is: er zijn nog geen Matter-accessoires verkrijgbaar, maar die kunnen elk moment verschijnen nu de standaard officieel is vrijgegeven.

Matter nog niet voor koelkasten en wasmachines

Eén ding is er nog wel om rekening mee te houden. Samsung is niet van plan om de smart tv’s en huishoudelijke apparaten aan Matter toe te voegen. Ze zullen daardoor alleen te bedienen zijn via de SmartThings-app en niet via andere Matter-controllers. TV’s zitten wel in de huidige Matter 1.0-specificatie, maar huishoudelijke apparaten zoals koelkasten en wasmachines niet. Misschien komt dat nog in de toekomst als de Home Connectivity Alliance voortgang boekt. Deze organisatie (waar onder andere Samsung en LG lid van zijn) wil proberen om wasmachines en andere huishoudapparatuur onderling te kunnen bedienen. Je kunt dan bijvoorbeeld je LG wasmachine aansturen vanuit de SmartThings-app.

Bekijk ook Wat is Thread en wat kun je ermee in jouw smart home? Thread is een nieuwe, energiezuinige netwerktechnologie die je de HomePod mini en Apple TV 4K (2021) aantreft. Ook producten van Nanoleaf , Eve en andere fabrikanten zijn steeds vaker geschikt gemaakt voor Thread. Wat is het en wat kun je ermee? Dat lees je hier.

Accessoires met SmartThings waren tot nu toe onbereikbaar voor HomeKit-gebruikers, tenzij ze met beide smart home-standaarden samenwerken. Je kunt onder andere kiezen uit lampen, deurbellen en camera’s. Door Matter te ondersteunen kunnen ze ook communiceren met andere apparaten in huis, zonder dat er een online verbinding nodig is. Het maakt gebruik van wifi en Thread om de verbinding te maken. Bij de start heb je keuze uit slimme sensoren, lampen, stekkers en schakelaars, thermostaten, deursloten en media-apparaten, inclusief tv’s. Koop je een accessoire met Matter-logo, dan kun je het gebruiken met elk ander Matter-geschikt apparaat. Naast Samsung SmartThings doen ook Apple HomeKit, Google Home en Amazon Alexa mee, maar zij moeten nog officiële ondersteuning toevoegen. Dat zou bij Apple al in iOS 16.1 of iOS 16.2 kunnen gebeuren. Het fundament voor Matter is in ieder geval al gelegd in de code. Lees meer over Matter in onze uitleg of in onze Matter FAQ.