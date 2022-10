Iris ID om gebruiker te herkennen

Dit beweert The Information op basis van eigen onderzoek. Met ‘Iris ID’ zou je betalingen kunnen doen zonder een wachtwoord in te vullen. Ook kun je gemakkelijk van account wisselen als een andere persoon de bril wil gebruiken. In feite is de functionaliteit vergelijkbaar met Face ID, maar dan door een scan van de patronen in je oog te maken. Apple’s mixed reality-bril is al jaren in ontwikkeling en zou begin 2023 officieel beschikbaar moeten komen.



Door gebruik te maken van biometrie met een irisscanner, is de bril in staat om te detecteren wie ‘m draagt. Je logt dan automatisch in op je account. Voor het scannen van de iris wordt gebruikt gemaakt van camera’s die al aanwezig zijn en die ook een andere functie hebben: ze houden continu in de gaten in welke richting de gebruiker kijkt. Gebieden buiten het blikveld worden dan gerendered weergegeven in een lagere resolutie. Dit heet ook wel foveated rendering. Omdat je ogen zijn scherpgesteld op het gebied waar je naar kijkt, valt niet op dat de gedeeltes daaromheen in een lagere resolutie zijn weergegeven.



De plastic headset van Meta.

The Information heeft ook wat nieuwe details over de headset van Apple, vooral in vergelijking met de net aangekondigde Meta Quest Pro van het voormalige Facebook. Apple’s mixed reality-bril zal er totaal anders uit zien, als het om het fysieke design gaat. Terwijl de Quest Pro eruit ziet als een plastic scherm, zal de Apple-bril gebruik maken van textielgaas, aluminium en glas. Dit levert een luxere uitstraling op. Apple’s bril zal ook aanmerkelijk lichter zijn. Heb je een bril nodig om goed te zien, dan kun je de benodigde lenzen op sterkte aan de binnenkant magnetisch vastplakken. Hij draait op een M2-chip en is voorzien van meerdere camera’s. Ook interessant: aan de buitenkant kunnen anderen nog steeds jouw gezichtsuitdrukking zien, zodat je niet helemaal bent afgeschermd in je eigen wereldje. De prijs van de headset zal $2000 tot $3000 bedragen, terwijl de Meta Quest Pro in de winkel zal liggen voor $1500. CEO Mark Zuckerberg gaf aan dat ze vrijwel tegen kostprijs zullen worden aangeboden, een aanpak die Apple niet zo snel zal kiezen.