Cortana stopt op 31 maart

Microsoft heeft heel wat software en diensten geschikt gemaakt voor Apple-gebruikers. Zo is er de Edge-browser, kun je zoeken met Bing en spraakopdrachten geven met Cortana. Dat laatste gaat nu verdwijnen, want vanaf 31 maart werkt Cortana niet meer op iPhones, iPads en Android-toestellen. Dat blijkt uit een pop-upmelding die huidige gebruikers te zien kregen. Gebruik(te) jij het? Of boeit het eigenlijk niemand dat Microsoft er nu mee stopt?



Gebruikers moeten overstappen naar de Microsoft To Do-app als ze lijsten en herinneringen willen blijven gebruiken. Dat Microsoft Cortana is uitgepraat is overigens geen verrassing. Maanden geleden liet Microsoft al weten dat de ondersteuning van de spraakassistent stopt op apparaten en in software van derden, maar op welke datum de assistent van de iPhone zou verdwijnen, was nog niet onthuld. Cortana heeft op slimme speakers en andere apparaten nooit de populariteit gekregen van Alexa, Google Assistent of zelfs Siri.

Je kunt vanaf eind maart ook geen gebruik meer maken van Cortana op Surface-hoofdtelefoons. Heb je lijsten en herinneringen gemaakt, dan worden die automatisch gesynchroniseerd met Microsoft To Do. Ook blijft Cortana voor Windows nog even werken.