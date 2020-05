Christopher Stringer heeft 1400 patenten op z’n naam

De vraag is natuurlijk of dat lukt: Syng moet revolutionair genoeg zijn om mensen over te halen een duur audiosysteem aan te schaffen. De komende Cell-speakers combineren het designtalent van Stringer met de technische kennis van Family. De speakers krijgen naar eigen zeggen ‘immersive audio rendering’, waardoor de weergave niet te onderscheiden is van de realiteit. Stringer verliet Apple in 2017 nadat hij meer dan 20 jaar bij het bedrijf werkte. Het zou te maken hebben met het feit van Jony Ive sindsdien niet meer verantwoordelijk was voor producten. Stringer werkte als industrieel ontwerper aan de HomePod, Apple Watch, iPhone, PowerBook, iMac, iPod, iPad, MacBook, Apple Pencil en USB-C. Zijn naam staat in meer dan 1.400 patenten. Volgens de Financial Times wil Syng de eerste Cell-speaker in het vierde kwartaal van 2020 uitbrengen. Het is bedoeld voor thuisgebruik en werkt met een nieuw audioformaat en computationele audiotechnieken voor een ‘revolutionair geluid’.



Meerdere medewerkers van Syng hebben voorheen aan de Apple HomePod gewerkt, een product waar momenteel weinig schot meer in zit. Afrooz Family werkte bij de HomePod bijvoorbeeld aan de ruimtelijke audiotechnologie. Syng moet de prijzen van de speakers nog bekendmaken, maar het lijkt erop dat het in de richting van de HomePod en Sonos zal gaan: aan de bovenkant van de markt. Verder denkt Syng de audiotechnologie te kunnen licenseren aan andere bedrijven.

Syng: concurrentie voor HomePod

Misschien zou Apple geïnteresseerd kunnen zijn. Apple zou werken aan een tweede generatie HomePod, die later dit jaar beschikbaar zou moeten komen. Daarbij wordt onder andere gesproken over een HomePod mini. Apple zou ook werken aan nieuwe functies die de speaker interessanter maken, zoals Siri-ondersteuning voor andere muziekdiensten zoals Spotify.

Bekijk ook HomePod mini: dit weten we al over de kleinere HomePod De HomePod mini is de aankomende kleinere en goedkopere versie van de HomePod. Wat weten we nu al over deze speaker, die volgens de planning nog in 2020 zal verschijnen?

Tot nu toe is de HomePod geen groot succes geweest. De geluidskwaliteit is prima, maar Siri is niet zo slim als andere assistenten en de prijs ligt voor veel mensen net iets te hoog. Apple heeft daarom de prijs verlaagd, maar ondertussen kopen de meeste mensen een goedkopere slimme speaker zoals de Google Home Mini en de Amazon Echo Dot. Het zal dan ook lastig concurreren zijn voor de nieuwkomer. De markt is al behoorlijk vol, ook door andere high-end audiomerken zoals Bose en B&O.

Voormalige Apple-medewerkers beginnen wel vaker een nieuw bedrijf. Zo prominent als Stringer zijn ze echter niet. De meest opmerkelijke van de afgelopen jaren was Nest, opgericht door iPod-uitvinder Tony Fadell en Matt Rogers. Rogers is nu bestuurslid bij Syng.