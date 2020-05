Apple wint belangrijke award met reclamespotje Bounce

Award voor Bounce-reclamespotje

The One Club for Creativity reikt de jaarlijkse ADC Awards uit. Het gaat daarbij om de beste prestaties op het gebied van advertenties, digitale media, grafisch design, verpakkingen, illustraties, productdesign en meer. Het gaat er niet om of de reclame effectief is geweest en of er veel producten zijn verkocht, maar meer om de kunstzinnigheid en de authenticiteit van de uitingen. Apple bracht het Bounce-filmpje afgelopen juni uit voor de AirPods 2 met draadloze oplaadcase. Je ziet een verveelde man die aanvankelijk de indruk wekt dat het een saaie dag zal worden. Maar dan doet hij zijn oortjes in en beleeft een surrealistisch avontuur, terwijl hij door de stad springt.



Het reclamespotje straalt plezier en energie uit en is inmiddels meer dan 27 miljoen keer bekeken. Daarnaast was het spotje te zien op displays in de Apple Stores. Als achtergrondmuziek luister je naar Tessellated met het liedje ‘I Learnt Some Jazz Today’.

Eigenlijk is het filmpje wat vreemd, als je met de ogen van nu ernaar kijkt. De AirPods 2 zijn helemaal niet bedoeld om wild mee te springen. Daarvoor zijn de AirPods Pro, die in november op de markt kwamen, veel geschikter. Kevin Swanepoel, hoofd van organisator One Club, gaf Apple een pluim vanwege het ambachtelijke filmmaken en de innovatie die bij dit spotje te zien zijn.

Apple heeft met de reclamespotjes al wel meer prijzen gewonnen. Wil je zien wat er nog meer aan creatief werd werd beloond met een prijs? Onderstaande round-up laat fragmenten van alle prijswinnaars zien. Ook kun je op deze pagina een making-of video zien van Bounce (en andere prijswinnaars).

Zo is te zien dat Bounce werd gefilmd in een stad, die was nagebouwd in een luchthaven-hangar. Ook werden allerlei props gebruikt om te zorgen dat de man kon stuiteren. Apple won nog meer prijzen tijdens deze uitreiking, zoals een zilveren voor een AirPods Pro-reclame die in de winkels te zien was, een bronzen award voor het openingsthema van The Morning Show en eveneens een bronzen award voor het reclamefilmpje Snowbrawl.

Wat de AirPods betreft heb je tegenwoordig keuze uit drie opties:

AirPods met normale oplaadcase: €179,00

AirPods met draadloze oplaadcase: €229,00

AirPods Pro met ruisonderdrukking: €279,00

De AirPods uit het spotje kosten tegenwoordig rond de 140 euro: