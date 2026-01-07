Round-up: dit zijn de leukste CES 2026-aankondigingen voor Apple-gebruikers

De techbeurs CES is weer in volle gang, dus we worden weer overspoeld met de nieuwste gadgets. Voor deze round-up hebben wij de krenten uit de pap gehaald, want je vind hier alleen de meest interessante aankondigingen voor Apple-gebruikers.

Europa heeft in september de IFA in Berlijn, maar Amerika heeft ieder jaar in januari de CES in Las Vegas. Tijdens de CES-beurs presenteren alle grote (en kleine) techmerken hun nieuwste uitvindingen. Sommige zijn nog toekomstmuziek en wat experimenteler van aard, maar er zijn ook nieuwe producten aangekondigd die wel al spoedig verkrijgbaar zijn. In deze round-up hebben we de meest interessante producten voor je op een rij gezet.

Eerder besproken op iCulture

De meest interessante CES-aankondigingen bespreken we vaak apart, vooral die van bekende grote merken als Belkin en Philips Hue. Lees daarom ook onze eerdere artikelen:

Aqara-producten: nieuw Amerikaans slot, sensoren en meer

Aqara is er traditiegetrouw ook weer bij, maar deze keer wel met minder gadgets dan voorheen. De grootste aandachtstrekker is het nieuwe Smart Lock U400. Dit is het eerste slimme slot met Matter-over-Thread die ondersteuning biedt voor Ultra Wideband. Apple voegde in iOS 18 al ondersteuning toe voor Ultra Wideband-deursloten, maar het eerste product verschijnt nu pas op de markt. Met deze functie kun je compleet handsfree je deur openen, omdat de Ultra Wideband-chip op centimeter nauwkeurig merkt als je in de buurt bent. Dit werkt hetzelfde als Apple’s Car Keys met Ultra Wideband, zoals in sommige BMW’s het geval is.

Je kunt zelfs aangeven of je doorgaans van links, rechts of van voren de deur benaderd, voor een zo nauwkeurig mogelijke werking. Het grootste nadeel: hij is er alleen voor de Amerikaanse markt. Het slot is gemaakt voor deadbolt-sloten, die je in Europa niet tegenkomt. De set bestaat naast het slot zelf uit het keypad met vingerafdrukscanner, NFC en dus Ultra Wideband. Het is zo ontworpen dat je de deur niet per ongeluk vanuit binnen ontgrendelt.

Verder komt Aqara nog met de nieuwe Camera Hub G350, de eerste camera die via Matter 1.5 werkt. Daarnaast komt er nog een Spatial-Multi Sensor FP400 die je aanwezigheid detecteert (en zelfs meerdere personen herkent en weet of je zit of staat) en een Multi-State Sensor P100. Laatstgenoemde is een vibratie- en bewegingssensor, die bijvoorbeeld herkent als een deur open gaat of als er een ruitje ingetikt wordt. Tot slot is er de nieuwe Thermostat Hub W200, bedoeld voor de Amerikaanse markt. Alle producten werken met Matter.

Eve: nieuwe thermostaat voor Amerikaanse markt

Het Europese merk Eve komt ook regelmatig met nieuwe producten, maar deze keer is er helaas voor ons in Europa niks nieuws. Wel is er de nieuwe Eve Thermostat, een Matter-over-Thread geschikte slimme thermostaat voor Amerikaanse systemen. Het is een klein wit apparaatje voor aan de muur, met aanraakgevoelige bediening.

We’re thrilled to unveil Eve Thermostat (U.S. & Canada), a sleek and intelligent smart thermostat designed for the modern home. A standout device thanks to its distinctive clean surface, large display & distinct touch-sensitive controls. The user interface on the device can be… pic.twitter.com/GfW4zxhJqY — Eve (@meeteve) January 5, 2026

Anker en Eufy: nieuwe powerbanks en slim slot

Anker heeft diverse nieuwe opladers en powerbanks aangekondigd, vaak voorzien van 25W Qi2 (ook bekend als Qi2.2). Zo komt er een nieuwe Prime Wireless Charging Station die zowel je iPhone als Apple Watch en AirPods op de snelst mogelijke manier oplaadt. Er komt ook een nieuwe 45W Nano Charger, die het iPhone-model herkent en zo de juiste hoeveelheid stroom doorgeeft. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de gezondheid van de accu. Er zit ook een scherm op, waarmee je diverse statusmeldingen kan aflezen.

Daarnaast komt Anker nog met een nieuw stroomblok met usb-a- en usb-c-poorten, met een maximale output van 70W per usb-c-poort. Voor op je bureau is er ook nog de Nano Docking Station, een hub met hdmi en diverse poorten voor je Mac. Je kan er tot drie schermen met 4K resolutie op aansluiten. In het volledige persbericht is meer te lezen over de producten.

Anker-merk eufy komt tegelijkertijd met een nieuw Smart Lock E40 met Apple Home. Er zit ook een camera in die je gezicht kan herkennen, om zo het slot te kunnen ontgrendelen. De camera fungeert eveneens als beveiligingscamera met nachtmodus. Dit slot werkt helaas alleen op Amerikaanse deursloten.

Govee: vloer- en plafondlamp met Matter

Fabrikant Govee komt met drie nieuwe lampen die te gebruiken zijn in Apple Home dankzij Matter. Het gaat om de Govee Floor Lamp 3, Govee, Ceiling Light Ultra en de Govee Sky Ceiling Light. De vloerlamp heeft het meeste weg van de Hue Signe-vloerlamp. Hij kan 281 biljoen kleuren tonen en ondersteunt een kleurtemperatuur van 1000K tot 10000K. Met de techniek genaamd LuminBlend+ worden kleuren nog nautuurlijker.

De plafondlamp Ceiling Light Ultra bestaat uit een 616-LED matrix die bepaalde patronen kan tonen, die ook nog kunnen bewegen. Zo kan een kleurenpalet eruit zien als een voorbijtrekkende wolkenpartij. De maximale helderheid is 5000 lumen. Tot slot is er de Sky Ceiling Light, die natuurlijke verlichting nabootst. Volgens de fabrikant geeft het blauw licht waardoor het lijkt alsof je naar een blauwe lucht kijkt. De maximale helderheid is 5200 lumen.

Birdfy: vogelhuisje met camera

Een geinig nieuw product: de Birdfy Feeder Vista en Birdfy Hum Bloom, twee nieuwe producten van het vogelhuisjesmerk. Deze slimme vogelhuisjes zijn bedoeld om vogels in de gaten te houden, maar bieden uiteraard ook plek voor voedsel. De Feeder Vista is een lange paal met bovenop twee camera’s die panoramische beelden om zich heen kan maken. In de cilinder kun je het voer kwijt, dat van onderaf naar boven geduwd wordt. Daardoor blijf je altijd zicht houden op de vogels.

Voor kolibries is er de Hum Bloom met 8-megapixel camera en 120 frames per seconde slow-mo optie. Deze kun je bijvoorbeeld aan een tak hangen en heeft een nepbloem die vogels aan moet trekken. Daar kun je vervolgens wel nectar in verwerken.

Switchbot: huisrobot en slim deurslot

Switchbot komt met de Onero H1, een huisrobot voor alledaagse taken. Wat de robot precies kan doen is nog de vraag, maar hij zou moeten helpen bij diverse huishoudelijke taken. Hij is zich bewust van jouw aanwezigheid en kan dingen pakken, duwen, openen en meer. Hij werkt samen met slimme robotstofzuigers en kan zich dan ook in huis voortbewegen.

Daarnaast komt er een nieuw Lock Vista-slot, die werkt via Matter. Hij werkt met Apple Home en heeft ook een ingebouwde gezichtsherkenning. Er komt ook een Pro-variant met palmdetectie, zodat je met je hand de deur kan ontgrendelen. Over een Europese versie is nog niks gezegd. Op de speciale pagina vind je meer info van Switchbot.

Satechi: Thunderbolt 5-dock vermomd als Mac mini

Satechi, een bekend merk als het gaat om Apple-accessoires, komt met een Thunderbolt 5 CubeDock dat er nagenoeg identiek uit ziet als een Mac mini. Het is tevens een SSD-enclosure, zodat je de opslag van je Mac kan uitbreiden. Er zitten vier Thunderbolt 5-poorten op, maar ook twee keer usb-c, twee keer usb-a, SD-kaartlezer, microSD-kaartlezer, een hoofdtelefoonaansluiting, Ethernet-poort en een stroomaansluiting. Hij heeft exact het formaat van een Mac mini, zodat je hem er mooi naast kan zetten op je bureau.

TwelveSouth: sjieke oplaadmat

Luxemerk TwelveSouth heeft Valet-oplaadmat onthuld. Dit is een soort bak met lederen afwerking, waar een 15W Qi2-oplaadmat in verwerkt zit. Hij is vooral ontworpen om er je persoonlijke spullen op te leggen, zodat het niet los rondslingert op je bureau. Er zit ook nog een usb-c-poort op die ook nog 15W aan stroom kan leveren aan een extra apparaat. Binnenin zit een systeem zodat je de kabels netjes kan wegwerken. De prijs is $179,99 en ligt later dit jaar in de schappen.

Touchscreen voor je MacBook

Apple komt misschien eind dit jaar met de eerste MacBook met touchscreen, maar daar wil deze fabrikant niet op wachten. Intricuit komt met een accessoire genaamd Magic Screen dat van je MacBook-scherm een touchscreen maakt. Je plaatst een glazen lag voor je MacBook-scherm, dat aanrakingen en gebaren herkent zoals je die nu ook gewoon op je iPhone gebruikt. Je sluit het accessoire aan op de usb-c-poort van je MacBook. Door de magneten in de MacBook klikt het accessoire automatisch op de juiste plek vast.

Hij komt ook met een eigen stylus met drukgevoeligheid, zodat je makkelijker kan tekenen op een Mac. Er zit in het touchscreen een ingebouwde batterij die tot 100 uur mee gaat. Je kan hem ook als losstaand tekenbord gebruiken. Het komt beschikbaar via Kickstarter en kost zo’n $139. Qua opzet doet het een beetje denken aan de AirBar, een eerder accessoire die handgebaren mogelijk maakte.

Bekijk ook Met AirBar kun je de MacBook Air met handgebaren bedienen Met de AirBar kun je je MacBook Air voortaan met handgebaren bedienen. Je kunt er zelfs mee schilderen op het MacBook-scherm.

DeskMate: maakt van je iPhone een AI-assistent

DeskMate van KEYi Tech is een iPhone-dock met ingebouwde AI-assistent. De dock gebruikt het scherm van je iPhone om de assistent een eigen gezicht te geven. Het bestaat uit een automatisch draaiende MagSafe-standaard, die je bewegingen volgt. De bijbehorende app start automatisch op, zodat je vervolgens alleen nog maar stemcommando’s hoeft te geven om het apparaat te bedienen. Zo kan je meetings starten, e-mails versturen, je agenda checken en meer. Er is integratie met diverse apps. Ook dit project komt via Kickstarter beschikbaar. De exacte prijs is nog niet bepaald.

Withings: nieuwe Body Scan 2 met hypertensiedetectie

Withings, de fabrikant van diverse weegschalen en andere slimme medische apparatuur, heeft de Body Scan 2 aangekondigd. Het is de opvolger van de eerste Withings Body Scan-weegschaal en kan meer soorten metingen doen. Zo kan hij waarschuwingen geven voor mogelijke hypertensie (hoge bloeddruk). Ook meet hij de efficiëntie van het pompen van je hart. Hij heeft een uitrekbaar display, dat je vast moet houden om alle metingen te kunnen doen. Hij komt later dit jaar beschikbaar en wacht nog op goedkeuring van de FDA voor sommige medische functies. De prijs is zo’n $600,-.