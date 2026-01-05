Het nieuwe jaar is net begonnen maar ter voorbereiding op de CES heeft accessoiremaker Belkin al een scala aan producten onthuld die in de loop van het jaar moeten verschijnen.

Accessoiremaker Belkin begint het jaar 2026 goed met een groot aantal productaankondigingen. Nadat het populaire merk in augustus 2025 voor de IFA in Berlijn nog een drietal nieuwe Qi2 25W-opladers onthulde, komen ze nu op de CES vooral met producten voor onderweg. Wanneer je deze producten kan verwachten leggen wij je uit.

UltraCharge Power Bank 10K

Belkin presenteert een nieuwe 10.000 mAh‑powerbank met ingebouwde magnetische ring voor MagSafe. Dankzij Qi2 levert hij 25W draadloos en via usb‑c tot 30W bekabeld, zodat je iPhone meerdere keren snel is bijgeladen.

Een handige extra is dat er een uitklapbare standaard in zit voor kijken tijdens het laden, plus een digitaal scherm voor batterijpercentage en laadstatus. Dankzij de extra magnetische ring achterop kun je tegelijk een MagSafe‑accessoire (zoals een kaartwallet) bevestigen. Je kunt bovendien twee apparaten gelijktijdig opladen via usb‑c en MagSafe.

De powerbank is verkrijgbaar vanaf april 2026 met een adviesprijs van €84,99. In de doos zit een usb‑c‑naar‑usb‑c‑kabel van 60 cm.

Belkin BoostCharge powerbank

Belkin introduceert naast de UltraCharge Pro‑powerbank twee nieuwe draadloze powerbanks, in 5.000 mAh en 10.000 mAh. Beide modellen ondersteunen 15W draadloos laden, met aanvullend bedraad laden tot 20W op het 5.000 mAh-model en 30W op het 10.000 mAh-model. Bij beide modellen staat het ontwerp van de iPhone centraal en is deze zo ontworpen dat ze goed aansluiten op het cameraplateau van de nieuwe iPhones.

De 10.000 mAh MagSafe‑powerbank is in Nederland verkrijgbaar vanaf april 2026 voor €64,99. De 5.000 mAh‑variant volgt in mei 2026 voor €54,99. In beide gevallen wordt een usb‑c‑naar‑usb‑c‑kabel van 60 cm meegeleverd.

Belkin UltraCharge Pro-laders

Belkin breidt de UltraCharge Pro‑serie uit met een laptop‑powerbank, een 2‑in‑1 draadloze oplader en een modulair laadstation.

De UltraCharge Pro Laptop Powerbank is bedoeld voor laptops, tablets en consoles. Met 27.000 mAh en een totaalvermogen van 240W laad je moeiteloos een 14‑inch MacBook Pro op. Meerdere apparaten tegelijk kan ook; per poort levert hij tot 140W. De geïntegreerde usb‑c‑kabel zit netjes rondom de behuizing weggewerkt.

Verder is er een 2‑in‑1 draadloze oplader voor iPhone en Apple Watch of AirPods. Dankzij Qi2 25W laad je sneller, terwijl het opvouwbare ontwerp deze oplader reisvriendelijk maakt. Daarnaast wordt bij deze lader een 45W‑adapter en een usb‑c‑kabel van 1,5 meter meegeleverd.

Het derde product is het modulaire laadstation met Qi2 25W, waarmee je telefoon, AirPods en Apple Watch tegelijk oplaadt. Uniek zijn de vier meegeleverde opzetstukken, zodat naast Apple Watch ook smartwatches van Google en Samsung ondersteund worden.

De laptop‑powerbank is verkrijgbaar vanaf maart 2026 voor €149,99. De 2‑in‑1 oplader verschijnt gelijktijdig voor €99,99. Het modulaire laadstation volgt in juni 2026 met een adviesprijs van €59,99.

Nog meer nieuwe accessoires

Naast alle iPhone accessoires heeft Belkin voor Europa nog een tweetal andere producten aangekondigd. Dit zijn ze:

Charing Case Pro for Nintendo Switch 2 : Dit is een speciale opberghoes voor de Nintendo Switch 2 die niet alleen beschermt, maar ook stroom levert. De verwijderbare 10.000 mAh‑powerbank ondersteunt tot 30W snelladen, zodat je onderweg kunt blijven spelen. De case heeft bovendien vakjes voor gamecards en een apart vakje voor een AirTag. Deze is beschikbaar vanaf april 2026 voor €79,-.

: Dit is een speciale opberghoes voor de Nintendo Switch 2 die niet alleen beschermt, maar ook stroom levert. De verwijderbare 10.000 mAh‑powerbank ondersteunt tot 30W snelladen, zodat je onderweg kunt blijven spelen. De case heeft bovendien vakjes voor gamecards en een apart vakje voor een AirTag. Deze is beschikbaar vanaf april 2026 voor €79,-. Connect 8-Port Dual Display usb-c hub: Dit is een 8‑in‑1 usb‑c‑hub met MST‑ondersteuning, zodat je via één usb‑c‑poort je Mac kunt uitbreiden met een extra 4K‑scherm, bekabeld ethernet en ander randapparatuur. De hub levert tot 100W door om je MacBook op te laden tijdens gebruik. Handig is de speciale knop waarmee je aangesloten beeldschermen direct kunt uitschakelen. Deze hub is verkrijgbaar vanaf juli 2026 en krijgt een prijskaartje van €79,99 mee.

Ben je nu al op zoek naar een draadloze lader of powerbank voor je iPhone? Dan hebben wij de beste keuze voor je op een rijtje gezet.