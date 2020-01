Het was het september-event van 2017, het jaar waarin Apple niet alleen de iPhone X en de iPhone 8 onthulde, maar ook de AirPower aan het publiek presenteerde. Het was Apple’s eigen draadloze oplader. Maar niet zomaar eentje, want deze lader zou dingen mogelijk maken die tot dan toe nog niet konden met het huidige aanbod van draadloze opladers. Apple beloofde de lader een jaar later uit te brengen, maar inmiddels weten we dat er nooit meer een AirPower zal komen. Toch is het idee van de AirPower nog springlevend, zo was deze week op de CES 2020 te zien. Zelfs een jaar nadat Apple de stekker eruit trok.



AirPower nog steeds invloedrijk

Onder accessoiremakers bestaat een jaar na het annuleren van de AirPower nog steeds de drang om te doen wat Apple niet gelukt is: een oplader uitbrengen waarbij het niet uitmaakt waar je de iPhone, AirPods of Apple Watch legt. Dit bleek ook weer tijdens de CES 2020 deze week, waar weer een aantal nieuwe AirPower alternatieven aangekondigd zijn. Zo liet Mophie weten met een dergelijke oplader te komen en ook Satechi heeft een oplader uitgebracht waarmee je meerdere apparaten tegelijkertijd kan opladen. Al deze laders hebben een vleugje AirPower, maar halen het toch vaak niet bij de beloofde functies van Apple’s oorspronkelijke idee.

Sinds deze maand is ook de ZENS Liberty beschikbaar. Deze oplader komt nog het dichtst in de buurt van Apple’s idee. De oplader bevat heel veel spoelen, waardoor het niet uitmaakt waar je de iPhone of AirPods met draadloze oplaadcase legt. Je hebt dus veel meer vrijheid dan bij laders met specifieke oplaadpunten. Bij dat type laders gebeurt het ons nog wel eens dat de iPhone er ongemerkt niet goed op ligt, waardoor je er ‘s ochtends achter komt dat je iPhone helemaal niet goed opgeladen is.

Dat gemak van overal opladen biedt de ZENS Liberty wel, maar toch is het nog geen AirPower. Zo kon je in onze review al lezen dat de lader wat geluid kan maken, om oververhitting te voorkomen. Nog veel belangrijker is dat de lader alleen met de Apple Watch werkt via een extra opzetstukje. Dat geldt voor alle AirPower-alternatieven tot nu toe, omdat de Apple Watch een specifieke oplader vereist. Ondanks de vele pogingen van bedrijven, is het nog geen maker gelukt om te leveren wat Apple in 2017 beloofde. Wel is duidelijk te zien waar alle bedrijven hun inspiratie vandaan gehaald hebben.

Bewijs dat Apple vooruitstrevend was

Toch laat het goed zien hoe vooruitstrevend Apple in 2017 was. Té vooruitstrevend, zo bleek jaren later. De wens voor een dergelijke lader is nog niet verdwenen. Ik ben dan ook benieuwd of er ooit een alternatief komt die wel doet wat Apple destijds beloofde, al is daar mogelijk een wijziging voor de Apple Watch voor nodig. Ik hoop dan ook dat de volgende generatie Apple Watch geschikt is voor standaard Qi-laders, waardoor een echt alternatief voor de AirPower een stapje dichterbij komt. Een andere optie is dat Apple de AirPower hoogstpersoonlijk uit de dood laat herrijzen, al zien wij dat niet zo snel gebeuren.

Zit jij nog steeds te wachten op een echt goed alternatief of ben je inmiddels al voorzien? We zijn benieuwd met wat voor oplader jij je apparaten van stroom voorziet.