Camera+ is al jarenlang een app voor mensen die de geavanceerde functies van de iPhone-camera willen ontdekken. De app bestaat langer dan tegenhanger Halide. Nu is er een nieuwe app van dezelfde makers, genaamd Photon.

Photon-app voor professionele fotografen

LateNiteSoft, de ontwikkelaar van Camera+, heeft een nieuwe app genaamd Photon Camera uitgebracht. Deze is speciaal ontworpen voor professionele fotografen en biedt allerlei tools om mooiere foto’s te maken. De app biedt support voor foto’s in de formaten JPEG, HEIC, True RAW en ProRAW formaten. Camera+ blijft in de App Store verkrijgbaar en is het resultaat van jarenlang bijschaven, terwijl Photon helemaal opnieuw is ontwikkeld op basis van geleerde inzichten.



Photon Camera valt op door het minimalistische ontwerp en de directe toegang tot allerlei handmatig te bedienen instellingen voor focus, witbalans en belichting, waaronder sluitertijd en ISO-waarden. De app bevat ook tools voor live belichting, histogram en zogenaamde Focus Peaking. Daarmee wordt benadrukt waar de lens op aan het scherpstellen is. Je kunt de foto’s precies aanpassen zoals jij dat wil, of ze nu in fel daglicht of bij weinig licht gemaakt moeten worden. Verder heb je de beschikking over een afbeeldingsbrowser om door recente opnames te bladeren. Je krijgt gedetailleerd inzicht in de gekozen instellingen van elke foto en kunt op die manier ook leren welke instellingen het beste zijn voor welke situatie. Vanuit de Photon Camera-app kun je de foto delen om advies te vragen aan een collega of vriend. Foto niet gelukt? Dan kun je ‘m ook weer snel wissen.

Heb je een iPhone 14 Pro (Max), dan kun je in deze app gemakkelijk kiezen tussen een 12-megapixel en 48-megapixel foto. Een andere handige functie is Session Preview. Hiermee kun je alle foto’s die je op een bepaald moment hebt geschoten snel beoordelen en de minder goede meteen weggooien. Noël Rosenthal, productmanager van LiteNiteSoft, vertelde in een interview dat er 10 jaar ervaring in deze nieuwe app zit. Het hele proces rondom het schieten van een foto is opnieuw langsgelopen en er is gekeken hoe dat zo gebruiksvriendelijk mogelijk in een app gestopt kan worden.

Geen privacy-nachtmerrie

Wat privacy betreft zit je met deze app helemaal goed, want de app verzamelt volgens de informatie in de App Store alleen wat diagnostische gegevens die niet aan jou gekoppeld zijn. Verdere privacyvoorwaarden lees je hier. Meer informatie over de app zelf lees je hier.

Photon Camera is gratis te downloaden in de App Store, maar toegang tot alle functies kost €3,99 per maand of €22,99 per jaar. Er is tijdelijk een levenslang abonnement beschikbaar voor €44,99. In de Nederlandse App Store zagen we op het moment van schrijven slechts één review, van iemand die klaagt dat de app zonder Pro-abonnement eigenlijk onbruikbaar is. Daarmee bedoelt deze persoon dat de handmatige instellingen alleen te gebruiken zijn als je een betaald abonnement neemt.