Killers of the Flower Moon

Onze kijktip voor Apple TV+ kan er natuurlijk maar eentje zijn: Killers of the Flower Moon, the Scorsese-film met Leonardo DiCaprio en Robert De Niro. De film laat zien hoe leden van de Osage-natives werden vermoord om stukken land met overvloedige olievoorraden in Oklahoma in handen te krijgen. Wat je kunt verwachten is een epische misdaadwestern met een uitgebreide cast met sterren. Scorsese en mede-scenarioschrijver Eric Roth leggen daarbij wel wat andere accenten dan het boek. In plaats van een mysterieus moordraadsel legt de film meer nadruk op de gevolgen voor de Osage-bevolking. Lees er meer over in onze uitgebreidere bespreking van Killers of the Flower Moon.

Bekijken: Killers of the Flower Moon op Apple TV+