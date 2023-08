iCulture peilt: Slijt jouw iPhone 14 batterij sneller dan verwacht?

Gebruikers klagen over snelle batterijslijtage van de iPhone 14-modellen. Na nog geen jaar is de batterijcapaciteit nog maar 90%. Wat is er aan de hand en is het erger dan voorgaande jaren?

De iPhone 14-serie verscheen in september vorig jaar en mensen die er meteen eentje hebben gekocht zullen deze toestellen nu 11 maanden in gebruik hebben. Het is gebruikelijk dat de batterijconditie dan wat achteruit gaat, maar je verwacht dan na een jaar ongeveer 95% tot 98%. Op sociale media zijn echter mensen die een batterijconditie van 87% zien op een toestel dat nog geen jaar in gebruik is. Ook op de dagelijkse toestellen van de iCulture-redacteuren ziet het er niet zo best uit, met batterijcondities van respectievelijk 90% en 92%. Terwijl een andere redacteur met een iPhone 13 Pro van twee jaar oud op 89% zit.



Hoe zit het met jouw batterijconditie als je de iPhone 14 (Plus/Pro/Max) meteen in september hebt gekocht? Laat het weten in onze poll! Heb je op een later moment gekocht of heb je een ander iPhone -model, dan kun je je opmerkingen kwijt in de reacties. Je vindt de batterijconditie via Instellingen > Batterij > Batterijconditie en opladen.

Een gloednieuwe iPhone kun je tot 100% opladen, maar gaandeweg neemt de capaciteit af, waardoor je op een gegeven moment niet verder dan bijvoorbeeld 85% van de oorspronkelijke capaciteit kan opladen. Dat is op zich niet erg, want je kunt je iPhone nog gewoon blijven gebruiken. Maar je wilt natuurlijk zo dicht mogelijk bij de 100% blijven.

Batterijconditie is niet alles

De batterijconditie is belangrijk, maar ook niet alles. Mensen kunnen zich gemakkelijk verliezen in dit soort cijfers, terwijl het toch ook van belang is wat de werkelijke batterijduur is. Haal je met gemak het einde van de dag en leg je je iPhone ’s avonds op de lader? Of moet je tussendoor echt nog wel bijladen?

Eén van de mogelijke oorzaken van de snelle batterijslijtage is het warme weer in sommige regio’s. Zo is het in delen van Zuid-Europa en de VS soms boven de 40 graden, waardoor mensen vaker dan ooit de melding kregen dat de iPhone moet afkoelen voordat hij weer gebruikt kan worden.

Was het vroeger beter?

Overigens hebben we een soortgelijke poll voor de iPhone 12-serie gedaan en daarbij bleek dat de batterijconditie na een jaar ook wel de 90% aantikte. Niet iedereen bleek er last van te hebben en sommige mensen hebben een eigen oplaadstrategie bedacht om te zorgen dat de slijtage van de batterij minimaal blijft. Heb je AppleCare+ dan kun je de batterij gratis laten vervangen, maar… dat geldt alleen als de capaciteit onder de 80 procent raakt tijdens de twee jaar durende looptijd van AppleCare+. Als je aan het einde van die periode op 81% zit heb je pech.