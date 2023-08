Google Chrome-update voor iPhone, iPad en Mac

Hoewel Safari op de iPhone, iPad en Mac de standaardbrowser is en geoptimaliseerd is voor Apple’s besturingssystemen, zijn er ook veel Apple-gebruikers die kiezen voor Google Chrome. De Google-browser is bij veel mensen favoriet, mede door de synchronisatie met Windows- en Android-versies. Maar gelukkig houdt Google ook de Apple-varianten up-to-date. Met de nieuwste updates voegt Google een aantal handige nieuwe functies en verbeteringen toe, die we hier voor je op een rijtje hebben gezet.



#1 Verbeterde Downloads-functie op de Mac

Zodra je een bestand of document vanaf een website downloadt, verschijnt deze in het nieuwe downloadsvenster in Google Chrome. In plaats van onderaan de brede balk, verschijnen je downloads nu linksboven naast je profielfoto. Dit nieuwe venster lijkt meer op hoe dit in Safari werkt. Het venster sluit zich vanzelf en laat al je recente downloads van de afgelopen dag zien. Tijdens het downloaden kun je het hier ook pauzeren of annuleren en je bestand snel openen. Wil je alle downloads bekijken, dan vind je hier ook een knop voor.

#2 Zoeksuggesties op basis van je geopende pagina op iOS

Op mobiel is er een aantal nieuwe functies met betrekking tot het zoeken bijgekomen. Allereerst geeft Google nieuwe zoeksuggesties zodra je op de adresbalk tikt, die overeenkomen met de pagina die je nu aan het bekijken bent. Ben je bijvoorbeeld een website aan het lezen voor je volgende vakantiebestemming, dan verschijnen er onder de adresbalk automatisch zoeksuggesties die passen bij je de bestemming waar je over aan het lezen bent. Al deze suggesties verschijnen onder het kopje Gerelateerd aan deze pagina.

#3 Meer zoeksuggesties terwijl je typt op iOS

Als je de adresbalk in Google Chrome gebruikt om naar iets te zoeken, verschijnen daaronder automatisch zoeksuggesties die je helpen bij je zoekopdracht. Voorheen verschenen hier maximaal zes suggesties, maar Chrome heeft dit nu uitgebreid naar tien stuks. Om alle suggesties te zien, moet je wel even het toetsenbord omlaag vegen, omdat de laatste paar suggesties daaronder verstopt zitten.

#4 Binnenkort: trending zoekopdrachten bekijken

De iOS-versie krijgt binnenkort ook nog een nieuwe functie voor het bekijken van trending zoekopdrachten. Zodra je de adresbalk opent, zie je nog voordat je iets typt de zoekopdrachten waar op dit moment veel naar gezocht wordt. Deze functie is nu wel al beschikbaar op Android, maar komt later dit jaar naar de iPhone en iPad.

De nieuwste versie van Google Chrome download je voor iPhone en iPad in de App Store. Op de website kun je de Mac-versie downloaden.