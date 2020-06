Bandbreite: alle Apple Watch-bandjes op een poster

We maken op de iCulture-redactie wel eens grappen dat Apple te veel blauwe Apple Watch-bandjes heeft uitgebracht. Maar is dat ook zo? Op de posters kun je het allemaal natellen. Of misschien heb je een Apple Watch-bandje gekocht en vraag je je af welke kleur het ook alweer is. Ook dan heeft het zin om deze posters aan je muur te hangen, want ze bestaan uit high-res afbeeldingen van alle officiële Apple Watch-bandjes die in de loop van de tijd zijn uitgebracht.

Bekijk Bandbreite hier

Sinds 2015 heeft Apple in samenwerking met partners Nike en Hermès meer dan 350 Apple Watch-bandjes uitgebracht en er komen elk kwartaal weer nieuwe kleuren bij. Apple heeft vooral veel sportbandjes gemaakt, die op een aparte poster te vinden zijn. Verder zijn er aparte posters voor de Nike- en Hermès-bandjes. Wil je alles in één oogopslag zien, dan kan dat ook, met een extra lange poster waarvoor je een speciaal formaat fotolijst zult moeten aanschaffen.

Je kunt het project ook bekijken op Product Hunt

Designer Filip Chudzinski (@choreographics) maakte eerder al een poster met alle Apple Watch-bandjes toen het er meer dan 250 waren. Inmiddels zijn het er bijna 300 en als je de Hermès-bandjes meetelt zijn het er meer dan 350. Logisch dat je dan het overzicht kwijtraakt – of gewoon wilt weten welke je nog in je collectie mist.

Er zullen weinig mensen zijn die al officiële bandjes hebben verzameld, maar zelfs als je een paar hebt is het leuk om te kijken welke kleurnuances je nog mist. Voor het uitstallen van je collectie heeft Filip trouwens ook een oplossing: een Apple Watch tray die je uit acryl en plexiglas kunt maken.

Bandbreite app voor je Apple Watch-collectie

Daarnaast heeft Filip ook een concept voor een app gemaakt, waarmee je je collectie Apple Watch-bandjes kunt beheren. Dit is momenteel nog een idee, waarvoor hij een programmeur zoekt. Het idee is dat je kunt noteren welke Apple Watch-bandjes je hebt en welke je nog op je verlanglijstje hebt staan. Bandjes die nog verkrijgbaar zijn, kun je dan eventueel aanschaffen. Voor veel Apple Watch-bandjes geldt dat natuurlijk niet meer. Naast de basiskleuren zoals zwart en wit brengt Apple elk voor- en najaar (en soms ook nog tussentijds) seizoenskleuren uit die na verloop van tijd weer uit het assortiment verdwijnen. Als je die nog wilt hebben ben je aangewezen op oude voorraden van winkels, of het tweedehands circuit.

Mocht deze app realiteit worden, dan zullen we daar uiteraard ook aandacht aan besteden. Mocht je zelf interesse hebben om deze app te maken, dan kun je contact opnemen via de website Bandbreite. Eerder maakte Filip foto’s van zijn collectie Pride-bandjes, die hij in een originele houder heeft uitgestald. Deze foto’s waren te zien in onze round-up van Pride-bandjes.