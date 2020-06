Google-accounts met fysieke beveiligingssleutels

Het geldt voor het inloggen op je Google-account of het gebruik van Google’s Advanced Protection-programma. Voorheen was er beperkte ondersteuning voor dergelijke sleutels in iOS. Apple voegde in december vorig jaar bredere ondersteuning voor FIDO2-geschikte sleutels toe, die voorzien waren van USB-C, NFC of Lightning-aansluiting. Dat gebeurde in iOS 13.3, nadat Apple zich eerder had aangesloten bij de FIDO Alliance.

Maar voor Google-accounts waren de mogelijkheden nog beperkt. Je kon bijvoorbeeld wel de Titan-sleutel gebruiken, maar die werkte alleen met Bluetooth en alleen in combinatie met Google’s Smart Lock-app. Nu kun je eindelijk gebruik maken van de ingebouwde mogelijkheden van iOS, zonder dat je verdere extra’s nodig hebt.



Google kondigde de native ondersteuning voor W3C WebAuthn voor Google-accounts op woensdag aan in een blogposting.

Uiteraard moet je dan nog wel beschikken over een fysieke beveiligingssleutel, zoals die van Yubico. Google gebruikt nu de functies die in iOS 13.3 zijn toegevoegd, waardoor opeens veel meer mogelijkheden ontstaan. Je hebt de Smart Lock-app ook niet meer nodig, al raadt Google die nog wel aan voor sleutels met Bluetooth.

Je hebt nu meerdere mogelijkheden:

Lightning : Een beveiligingssleutel zoals de YubiKey 5Ci met Lightning-aansluiting.

: Een beveiligingssleutel zoals de YubiKey 5Ci met Lightning-aansluiting. USB-A : Je kunt elke USB-A beveiligingssleutel gebruiken, waarbij je aansluit via de camera-adapter van Apple (of een soortgelijke adapter).

: Je kunt elke USB-A beveiligingssleutel gebruiken, waarbij je aansluit via de camera-adapter van Apple (of een soortgelijke adapter). USB-C : Je kunt een beveiligingssleutel met USB-C direct aansluiten op een geschikt apparaat, zoals een iPad Pro.

: Je kunt een beveiligingssleutel met USB-C direct aansluiten op een geschikt apparaat, zoals een iPad Pro. Titan: de Titan Security Keys met USB-A of Bluetooth kunnen ook nog steeds worden gebruikt. Deze hebben ook NFC ingebouwd, zodat je met de sleutel op de achterkant van je iPhone kunt tikken

Heb je een USB-A beveiligingssleutel dan heb je dus nog een adapter nodig, zoals deze:

Het is nu een stuk gemakkelijker geworden om je Google-account beter te beveiligen. Veel mensen gebruiken Gmail voor alles, ook voor het opvragen van een reset als ze hun wachtwoord zijn vergeten, dus het is belangrijk om de beveiliging goed te regelen. Anders kan iemand zomaar je accounts van allerlei diensten overnemen.