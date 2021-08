iCulture Vandaag: dit was donderdag 26 augustus 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op donderdag 26 augustus 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag stapelen de bewijzen zich op dat de Apple Watch binnenkort in 41mm en 45mm formaat zal verschijnen. Het is de tweede keer dat Apple het schermformaat aanpast. Na eerder gelekte berichten zijn er nu ook twee foto’s van 41mm en 45mm bandjes. Daarnaast kijken we naar houten accessoires van RollingSquare en kijken we naar de verwachte prijs van de iPhone 13. Want die zou wel eens iets omhoog kunnen gaan. Dat en meer in deze nieuwe iCulture Vandaag.



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Getest: de houten MagSafe-houders van RollingSquare. Niet op alle punten even handig.

Apps

De beste videofilter-apps voor iPhone vind je hier.

​

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

NS (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 12.0+) - In één oogopslag checken welke voorzieningen er allemaal bij jou in de buurt zijn, zoals stations, bushaltes, winkels en OV-fietsen.

, iOS 12.0+) - In één oogopslag checken welke voorzieningen er allemaal bij jou in de buurt zijn, zoals stations, bushaltes, winkels en OV-fietsen. TomTom GO Navigation - GPS (gratis, iPhone + IAP , iOS 13.0+) - De app is overgezet naar de nieuwste NDS-kaarten voor volledige maandelijkse kaartupdates. Bovendien is de routebalk nu beschikbaar in CarPlay.

, iOS 13.0+) - De app is overgezet naar de nieuwste NDS-kaarten voor volledige maandelijkse kaartupdates. Bovendien is de routebalk nu beschikbaar in CarPlay. ​ OnMail (gratis, iPhone/iPad, iOS 13.0+) - Nu met pauzeknop, voor als je even geen nieuwe e-mail wilt ontvangen.