Regels rondom communiceren versoepeld

De aanpassingen zijn het gevolg van een schikking die Apple eind augustus met een groep Amerikaanse ontwikkelaars had gesloten. Deze ontwikkelaars vonden dat Apple een monopolie heeft wat de distributie van apps en in-app aankopen betreft. De schikking houdt in dat er een bedrag van $100 miljoen beschikbaar zal worden gesteld. Een flink deel daarvan gaat naar de advocaten die bij de rechtszaak betrokken zijn geweest, het overige deel gaat naar individuele ontwikkelaars die door Apple’s werkwijze zijn benadeeld. Hoewel het een schikking met Amerikaanse ontwikkelaars is, gelden de nieuwe richtlijnen ook in andere landen.



Als onderdeel van de schikking beloofde Apple dat duidelijker zal worden uitgelegd hoe ontwikkelaars buiten een app om mogen communiceren, bijvoorbeeld via e-mail. Ontwikkelaars mogen bijvoorbeeld gebruikers via e-mail informeren dat er andere betaalmethoden buiten de app om zijn. Dit is nu te vinden in de bijgewerkte App Store reviewrichtlijnen.

Apple verwijderde de volgende zin uit sectie 3.1.3 van de richtlijnen:

Developers cannot use information obtained within the app to target individual users outside of the app to use purchasing methods other than in-app purchase (such as sending an individual user an email about other purchasing methods after that individual signs up for an account within the app).

Er is ook een nieuwe richtlijn onder sectie 5.1.1, waarin ontwikkelaars toestemming krijgen om contactinformatie zoals naam en e-mailadres te vragen. Dit moet wel optioneel zijn en het mag niet zo zijn dat je bepaalde functies en diensten alleen krijgt als je persoonlijke informatie invult.

In-app events

Een derde aanpassing is te vinden in richtlijn 2.3.13 rondom in-app events. Ontwikkelaars kunnen in-app events zoals competities, filmpremières, livestreams, sportieve uitdagingen en dergelijke aankondigen en ze zullen dan in de App Store verschijnen op toestellen met iOS 15 en nieuwer. Dit gebeurt vanaf 27 oktober. Eerder deze week kon je al lezen over de in-app events, die sinds kort in de App Store te zien zijn. Het is een van de nieuwe App Store-functies in iOS 15.

Richtlijn 2.3.13 luidt als volgt:

In-app events are timely events that happen within your app. To feature your event on the App Store, it must fall within an event type provided in App Store Connect. All event metadata must be accurate and pertain to the event itself, rather than the app more generally. Events must happen at the times and dates you select in App Store Connect, including across multiple storefronts. You may monetize your event so long as you follow the rules set forth in Section 3 on Business. And your event deep link must direct users to the proper destination within your app. Read In-App Events for detailed guidance on acceptable event metadata and event deep links.

Je vindt de vernieuwde App Store reviewrichtlijnen op de website van Apple.