De geruchten zijn afkomstig van geruchtenlekker L0vetodream, die van tijd tot tijd details geeft die ook nog wel eens uit blijken te komen. Deze keer meldt L0vetodream dat de Apple Watch Series 6 in een nieuwe kleur beschikbaar komt. Het is de eerste keer dat hierover geruchten zijn verschenen. Over de iPhone 12 gaan al maandenlang geruchten dat Apple van plan zou zijn om een donkerblauwe versie uit te brengen. De vraag is dan of dit ook bij de Apple Watch het geval is, zodat je een bijpassend gekleurde smartwatch kunt kopen. L0vetodream geeft daar echter geen informatie over, al gaf deze persoon eerder wel hints dat het om een blauwe kleur zou kunnen gaan.



Momenteel is de Apple Watch verkrijgbaar in goud, zilver en spacegrijs voor de aluminium versie. Bij de stalen, titanium en keramische versies kun je voor enkele andere kleuren kiezen. Omdat Apple volgens geruchten van plan zou zijn om een kunststof versie van de Apple Watch uit te brengen, zou het hier iets mee te maken kunnen hebben. De producten zouden na aankondiging meteen beschikbaar zijn op de Apple-website om te bestellen. Dit gebeurt op dezelfde dag als het event.

Verder beweert de geruchtenlekker dat er ‘snelladen voor Apple ( )’ aan komt, waarbij de productnaam tussen haakjes niet is ingevuld. Mogelijk gaat het hier om de Apple Watch, aangezien de iPhone en iPad al beschikken over snelladen en de Apple TV niet hoeft te worden opgeladen. Snelladen van de Apple Watch zou zin hebben, als er straks slaapfuncties in zitten waardoor je niet meer de hele nacht kunt laden.

L0vetodream zegt ook iets te weten over de iPad air 4. Die zou tussen de $569 en $599 gaan kosten, waardoor het iets duurder is dan voorheen. L0vetodream is over het algemeen redelijk betrouwbaar, maar maakt ook wel eens fouten. Zo beweerde de geruchtenlekker eerder dat er in september geen nieuwe Apple Watch komt, maar lijkt daar nu op te zijn teruggekomen.