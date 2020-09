ARM dichtbij overname door Nvidia

Nvidia’s overname van ARM bijna rond

De huidige Japanse eigenaar Softbank wil van ARM Holdings af en heeft het bedrijf daarom in de verkoop gezet. De deal kan al in korte tijd rond zijn, nog voor het einde van volgende week. De Britse chipontwerper komt dan in handen van Nvidia, een Amerikaans bedrijf dat in handen is van de in Taiwan geboren Amerikaanse miljardair Jen-Hsun Huang. Nvidia en Softbank zouden al een paar weken in gesprek zijn. In juli kwam in het nieuws dat Softbank een verkoop of verzelfstandiging gepland had.



Als er geen gekke dingen gebeuren kan de deal al begin van komende week bekend worden gemaakt, vertelden bronnen tegen The Wall Street Journal. Softbank maakt een aardige winst: ze kochten het bedrijf in 2016 voor $32 miljard en kunnen het nu vermoedelijk verkopen voor $40 miljard. Softbank CEO Masayoshi Son heeft met een klein team van topmensen gewerkt aan de overname, terwijl ARM CEO Simon Segars en CFO Yoshimitsu Goto van de andere kant betrokken zijn.

Eerder werd ook gesproken over mogelijke interesse van Apple. Apple zou ook benaderd zijn om een bod te doen, maar dat ging niet door. Het zou mogelijk problemen hebben opgeleverd bij de mededingingsautoriteiten. Apple heeft een licentie op de ARM-chiparchitectuur en gebruikt het voor de A-serie chips. Het zou echter lastig zijn geworden als Apple ook chips ontwerpt die door concurrenten worden gebruikt.

Nvidia maakt grafische chips. Het bedrijf krijgt door de overname een grote hoeveelheid patenten en andere intellectuele eigendommen in handen. Ook Nvidia zou tegen problemen met de mededingingsautoriteiten kunnen aanlopen, omdat het al actief is in de chipindustrie en daar te maken krijgt met Intel, Qualcomm en andere bedrijven. De huidige eigenaar Softbank is in heel andere bedrijfstakken actief.