Round-up Apple Watch Series 6 hands-on

Apple kondigde deze week tijdens het september 2020-event twee Apple Watches aan: de Apple Watch Series 6 en Apple Watch SE. De Series 6 is de nieuwste en snelste Apple Watch, terwijl de SE een meer betaalbare optie is. Ben jij benieuwd naar de eerste indrukken van de Apple Watch Series 6, die te koop is vanaf €429? In deze round-up hebben we de belangrijkste hands-ons verzameld.



Apple Watch Series 6 hands-on van The Verge: “Subtiele verbeteringen”

Dieter Bohn van The Verge kon 24 uur aan de slag met de nieuwste Apple Watch. Hij noemt het een ‘iteratieve update van de Apple Watch Series 5’. Oftewel: er zitten handige nieuwe functies in, maar de verbeteringen zijn ook subtiel. The Verge heeft de PRODUCT(RED) versie van Apple gekregen. Bohn noemt de kleur erg mooi en vindt het positief dat de kleur opvallend is. Bij het testen van de nieuwe meter voor het zuurstofgehalte in je bloed, kreeg hij een paar keer een valse meting. Maar dat geldt ook voor andere smartwatches met deze functie. Over de snelheid heeft hij niets te klagen, hoewel de Apple Watch Series 5 ook al razendsnel is.

Apple Watch Series 6 hands-on van TechCrunch: “Blauw is subtiel”

TechCrunch kon aan de slag met de blauwe Apple Watch Series 6. Deze kleur is een stuk minder opvallend dan de rode variant. Daardoor is de “blauwe versie meer geschikt voor een allerlei situaties”, zo schrijft Brian Heater. Qua bandjes kon hij aan de slag met de nieuwe gevlochten sololoop. Deze lijkt meer op de eerdere bandjes van textiel, terwijl hij toch z’n eigen kenmerken heeft. Bij het testen van de saturatiemeter vond hij het jammer dat Apple er niet wat meer context aan geeft, omdat veel mensen niet zo goed weten wat gezond is en wat niet.

Apple Watch Series 6 hands-on van Engadget: “Bekend pakket”

Engadget merkt op dat er aan de hardware niet zoveel veranderd is, maar dat dat niet per se een nadeel is. Aan de buitenkant zie je weinig verschil tussen de Apple Watch Series 6 en de Apple Watch Series 5. Het verschil zit hem vooral in de achterkant, waar de nieuwe sensoren voor de saturatiemeter zitten. Om het eerste bruikbare resultaat van deze meting te krijgen, waren wel flink wat pogingen nodig. Valentina Palladino van Engadget merkt op dat de Apple Watch op een bepaalde manier gedragen wordt. De nieuwe solo loop zorgt ervoor dat de Apple Watch goed blijft zitten en de metingen goed gedaan kunnen worden.

Apple Watch Series 6 hands-on van Gizmodo: “Helderder scherm vooral bij workouts”

De Apple Watch Series 6 heeft een 2,5 keer helderder always-on display dan de Apple Watch Series 5. Caitlin McGarry van Gizmodo merkt dat verschil vooral bij workouts buiten de deur. Het is dan een stuk eenvoudiger om het scherm af te lezen en je statistieken te bekijken. Je hoeft dan dus minder vaak je arm op te tillen om het scherm daadwerkelijk te activeren, want zelfs in de always-on status is het beter leesbaar. Ze betwijfelt of de saturatiemeter het updaten waard is, omdat er geen waarschuwingen, extra begeleiding of andere diagnoses aan te pas komen.

Apple Watch Series 6 hands-on van MKBHD

De bekende YouTuber MKBHD kon aan de slag met de rode Apple Watch Series 6. Hoewel zijn stijlkleur van het YouTube-kanaal vooral rood is, vraagt hij zich af of hij altijd de hele dag met een rode Apple Watch zou willen rondlopen. Wat dat betreft is de blauwe variant een veiligere keuze. De nieuwe S6-chip zorgt vooral voor meer efficiëntie, waardoor Apple het scherm helderder kan maken terwijl de batterijduur hetzelfde is.

De Apple Watch Series 6 is vanaf vrijdag 18 september officieel verkrijgbaar, maar de levertijden lopen al flink op. Wil je de Apple Watch kopen, dan lees je in ons artikel alles over de prijzen. De Apple Watch Series 6 is verkrijgbaar vanaf €429.