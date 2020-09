Apple Watch SE hands-on round-up

Als je de Apple Watch Series 6 met een prijs vanaf €429 te duur vindt, is de Apple Watch SE een goede keuze. Maar hoe bevalt dit model, waar een paar nieuwe functies in ontbreken? In deze round-up lees je de Apple Watch SE hands-ons van de internationale media, die de afgelopen 24 uur al met deze nieuwe betaalbare Apple Watch aan de slag konden.



Apple Watch SE hands-on van Engadget: “Beste van de afgelopen jaren”

Chris Velazco van Engadget omschrijft de Apple Watch SE als de FrankenWatch. Dit nieuwe model heeft de beste aspecten van de Apple Watch van de afgelopen jaren, zoals de snelle chip van de Series 5, het kompas en de nieuwe always-on hoogtemeter van de Series 6 en het design dat Apple geïntroduceerd heeft in de Series 4. De Apple Watch SE brengt veel meer functies dan de Apple Watch Series 3. De eerste indruk van de Apple Watch SE van Engadget is in ieder geval erg positief.

Apple Watch SE hands-on van Gizmodo: “Erg goede deal”

Met een vanafprijs van €299, is de Apple Watch SE volgens Gizmodo een erg goede deal. Hoewel je een aantal nieuwe functies mist, merk je daar volgens Victoria Song niet zoveel van in het alledaagse gebruik. Als ze het display vergelijkt met dat van de Apple Watch Series 5, zijn de verschillen nagenoeg minimaal. Alleen het always-on scherm ontbreekt, maar volgens de reviewer “lever je minder in dan je misschien denkt”.

Apple Watch SE hands-on van Tom’s Guide: “Prima voor de meeste gebruikers”

Tom’s Guide denkt dat deze Apple Watch de beste keuze is voor de meeste gebruikers. Toch denkt hij dat de prijs van dit model te hoog is voor wat hij biedt, zeker in vergelijking met de Apple Watch Series 3. Hoewel het design van dat model wat ouder is, is het scherm zelf net zo helder, is de batterijduur gelijk en heb je dezelfde apps. De dingen die de Series 3 niet heeft wat je wel in de SE vindt, zijn onder andere de valdetectie en geluidswaarschuwingen en dat zijn volgens de reviewer niet de belangrijkste functies van een smartwatch.

Apple Watch SE hands-on van iJustine:”

iJustine heeft zowel de Apple Watch Series 6 als de Apple Watch SE van Apple ontvangen. In haar video laat ze de unboxing van beide modellen zien. Ze probeert de nieuwe gevlochten Solo Loop en noemt het haar favoriete bandje. De Apple Watch SE stellen ze in via de nieuwe Family Eetup-functie, waarbij de SE als een kindtoestel ingesteld wordt.

De Apple Watch SE is te bestellen vanaf €299 en wordt vanaf morgen geleverd. De levertijden lopen langzaamaan op, dus als je nog een Apple Watch wil kopen met een snelle levering, moet je niet te lang wachten. Lees ook ons artikel met de round-up van de Apple Watch Series 6 hands-ons.