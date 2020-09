In iOS 14 zitten allerlei nieuwe mogelijkheden voor ontwikkelaars en er zijn apps die daarmee altijd voorop lopen. Carrot Weather bijvoorbeeld, maar ook de apps van Readdle en de mailapp Spark. De wachtwoordenapp 1Password ontbreekt deze keer in het lijstje van voorlopers, maar de maker van PCalc heeft al wel twee apps klaargemaakt voor iOS 14. Het is eigenlijk verbazingwekkend dat er al zoveel apps zijn bijgewerkt voor iOS 14, want woensdag baalden ontwikkelaars nog dat ze te weinig tijd hadden gekregen van Apple.



Voorbeeld: Carrot Weather

Wij hebben een selectie gemaakt van enkele leuke apps en vullen dit aan als er aansprekende namen uit bijvoorbeeld Nederland en België bij zijn gekomen. Een oed voorbeeld is Carrot Weather: deze app pakt in iOS 14 flink uit, met maar liefst 12 widgets in allerlei soorten en maten. Het gaat om Snark, Forecast, Hourly, Daily en Weather Map, maar voor laatstgenoemde heb je wel een bepaald level nodig. Ben je gestopt met WeatherPro en zoek je naar iets anders, dan is Carrot Weather wellicht een idee. Je kunt meerdere Carrot Weather-widgets op je beginscherm zetten en dus een heel scherm vullen met weersverwachtingen. Ook heeft deze app een flinke hoeveelheid Apple Watch-complicaties voor watchOS 7 en een serie wijzerplaten voor weerfans gemaakt.

Weer:

CARROT Weather (€5,49, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 12.0+) - Widgets, wijzerplaten en complcaties voor de Apple Watch.

+ , iOS 12.0+) - Widgets, wijzerplaten en complcaties voor de Apple Watch. Weather Line (gratis, iPhone + IAP , iOS 13.0+) - Widgets in vele varianten.

Reizen:

Citymapper (gratis, iPhone/ Watch + IAP , iOS 12.4+) - Snel een route naar je huis, werk of andere opgeslagen locatie starten met de nieuwe widgets.

+ , iOS 12.4+) - Snel een route naar je huis, werk of andere opgeslagen locatie starten met de nieuwe widgets. Flighty - Live Flight Tracker (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 13.0+) - Vliegtuigen volgen, je gate bekijken, live vluchttijden en meer in nieuwe widgets.

, iOS 13.0+) - Vliegtuigen volgen, je gate bekijken, live vluchttijden en meer in nieuwe widgets. Slopes: Ski & Snowboard (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 12.0+) - Widget voor skiën en snowboarden. Ook verbeterde privacy voor foto’s en locatie.

+ , iOS 12.0+) - Widget voor skiën en snowboarden. Ook verbeterde privacy voor foto’s en locatie. App in the Air (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 13.0+) - Nieuwe tijdlijn widget. Zo bekijk je via je beginscherm precies waar je moet zijn op het vliegveld.

+ , iOS 13.0+) - Nieuwe tijdlijn widget. Zo bekijk je via je beginscherm precies waar je moet zijn op het vliegveld. Tripsy: Travel Planner (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 13.0+) - Widgets in 3 formaten, met dje volgende activiteit. Heb je geen reis gepland, dan krijg je een willekeurige bestemming. Ook nieuwe agenda-weergave.

+ , iOS 13.0+) - Widgets in 3 formaten, met dje volgende activiteit. Heb je geen reis gepland, dan krijg je een willekeurige bestemming. Ook nieuwe agenda-weergave. TripIt: Travel Planner (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 13.0+) - Widgets om je reis te plannen.

Muziek:

KINK (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - 🇳🇱 Nederlandse radiozender met widgets en het laatste over KINK.

Soor ▹ (€5,49, iPhone, iOS 11.0+) - Muziek-app, nu met widgets (zie afbeelding hierboven).

Next: Magic DJs & Playlists (€5,49, iPhone, iOS 13.0+) - Widgets en Ontspan-functie van iOS 14 in een app waarmee je je muziek kunt herontdekken.

Shazam (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 12.0+) - Apple’s Shazam heeft een paar unieke iOS 14-functies: gebruik Shazam met de beeld-in-beeld-functie om muziek uit video’s te herkennen en stel Shazam in voor de Tik op de achterkant-functie.

Financieel:

Bills Collection (gratis, iPhone, iOS 14.0+) - 🇳🇱 Gloednieuwe Nederlandse app waar je je rekeningen in kan bewaren. Volledig geschreven in Swift UI en vereist iOS 14.

Nudget: Budgeting Made Simple (€3,49, iPhone + IAP , iOS 13.0+) - Widgets en Siri-ondersteuning voor je budgetbeheer. Ook verbeterde statistieken.

Productiviteit:

Naslagwerken:

Wikipedia (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - Widgets.

Book Track - Library Manager (€5,49, iPhone/iPad, iOS 13.0+) - Widgets, Siri- en Shortcuts-integratie, Scribble-ondersteuning in iOS 14 en support voor de zijbalk in iPadOS 14. Ook kun je eigen kleuren instellen voor tags.

LookUp: English dictionary (€6,99, iPhone/iPad/ Watch , iOS 14.0+) - Widgets, verbeterde Shortcuts en een vernieuwde Apple Watch-app.

, iOS 14.0+) - Widgets, verbeterde Shortcuts en een vernieuwde Apple Watch-app. GameTrack (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 13.0+) - Beheer je gamecollectie, nu met widgets.

Sociaal:

Aviary (€5,49, iPhone/iPad/ Watch , iOS 14.0+) - Widgets in een compleet vernieuwde Twitter-app (zie afbeelding hierboven).

, iOS 14.0+) - Widgets in een compleet vernieuwde Twitter-app (zie afbeelding hierboven). Apollo for Reddit (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 12.0+) - Widgets en picture-in-picture voor video’s in deze Reddit-app.

Ontspanning en gezondheid:

Calory (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 11.0+) - Calorieën tellen: kijk hoeveel je al gegeten hebt via een widget of Apple Watch-complicatie.

+ , iOS 11.0+) - Calorieën tellen: kijk hoeveel je al gegeten hebt via een widget of Apple Watch-complicatie. WaterMinder® (€5,49, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 12.2+) - In de gaten houden of je genoeg water drinkt met widget, Apple Watch-complicatie of appclip.

+ , iOS 12.2+) - In de gaten houden of je genoeg water drinkt met widget, Apple Watch-complicatie of appclip. FoodNoms - Food Tracker (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 13.2+) - Widgets om je aan gezonde gewoontes te houden. Nieuwe Shortcuts en notificaties om je maaltijden te tracken.

, iOS 13.2+) - Widgets om je aan gezonde gewoontes te houden. Nieuwe Shortcuts en notificaties om je maaltijden te tracken. HabitMinder (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 12.0+) - Widgets voor gewoontes, meerdere Apple Watch-complicaties en ondersteuning voor handwas-functie.

+ , iOS 12.0+) - Widgets voor gewoontes, meerdere Apple Watch-complicaties en ondersteuning voor handwas-functie. Personal Best Workouts (gratis, iPhone/ Watch + IAP , iOS 14.0+) - Bekijk je beste workouts op een widget. Nu ook nieuw design en workout-routes.

+ , iOS 14.0+) - Bekijk je beste workouts op een widget. Nu ook nieuw design en workout-routes. Dice by PCalc (€2,29, iPhone/iPad/ Watch / TV + IAP , iOS 13.0+) - Widgets en ondersteuning voor Background Shortcuts.

