Bellen via de satelliet is niets nieuws. Het probleem is vooral dat het erg prijzig is en dat je er speciale toestellen voor nodig hebt, die eruit zien als ouderwetse Nokia’s of de vroegere autotelefoons. Dat kan slimmer, bijvoorbeeld met een dual-mode iPhone die automatisch kan schakelen tussen de GSM-masten en de satellietverbinding. Dit is mogelijk met de Globalstar-satellietdienst, waar de iPhone 13 mogelijk gebruik van gaat maken.

Wat heb je aan satellietcommunicatie?

In het drukbevolkte Nederland en België is satellietcommunicatie niet dringend nodig. Wij hebben maar weinig afgelegen gebieden zonder GSM-dekking. Natuurlijk zijn er wel plekken met weinig GSM-masten, maar het is niet te vergelijken met Amerika, Afrika of Australië waar complete regio’s vrijwel van de buitenwereld zijn afgesneden. Een satelliettelefoon kan in die gebieden zinvol zijn.

In de Benelux is een satelliettelefoon maar voor een vrij kleine doelgroep interessant: denk aan de scheepvaart en visserij, zeezeilers en mensen die graag afgelegen eilanden bezoeken of dol zijn op cruisevakanties. Op zee heb je tot zo’n 10 kilometer buiten de kust nog bereik via de normale zendmasten. Daarbuiten ben je aangewezen op het maritieme netwerk en satellieten.

Zo werkt de huidige satelliettelefonie

Satelliettelefonie bestaat al heel lang. Als je op een cruiseschip zit of de veerboot naar Scandinavië of Groot-Brittannië neemt kun je vaak gebruik maken van het maritieme netwerk. Daarmee kun je midden op zee toch bellen en internetten. Op het dek staat dan een zendmast met satellietverbinding, die fungeert als een normale GSM-mast. Je kunt er met een normale smartphone gebruik van maken, maar het is wel heel zeer prijzig.

In 2019 kwam in het nieuws dat een gezin €12.000 kosten had gemaakt door een paar filmpjes af te spelen. Je wordt overigens wel gewaarschuwd voor de hoge kosten: je ontvangt van de provider een sms’je om te laten weten dat je op een satellietnetwerk zit en dat de kosten veel hoger zijn. Zodra je bent overgeschakeld op het mobiele netwerk van het cruiseschip krijg je de naam van een andere provider in beeld, bijvoorbeeld ‘Telenor’. Het maritieme netwerk valt bij providers in de duurste zone. Je betaalt rond de €2,50 tot €5 per minuut om te bellen.

Wat heb je aan LEO-satellieten?

Met de huidige telefoons kun je geen satellietverbinding maken. Je hebt er speciale telefoons voor nodig of je moet een speciale zendmast plaatsen (zoals op cruiseschepen). Met de komst van SpaceX Starlink komt het plaatsen van een eigen schotel binnen bereik van gewone gebruikers. Starlink maakt gebruik van zogenaamde LEO-satellieten (Low Earth Orbit). Dit zijn netwerken die bestaan uit duizenden kleine, goedkope satellieten die zich dichter bij het aardoppervlak bevinden. Dit zorgt voor lagere latency (minder vertraging) en hogere snelheden. Het kost minder energie om een satelliet in een LEO-baan te plaatsen en er zijn minder krachtige versterkers nodig. LEO wordt dan ook gebruikt voor diverse communicatietoepassingen. Omdat er zoveel objecten op deze hoogte rondvliegen moeten ze nauwkeurig in de gaten worden gehouden, om botsingen te voorkomen.

Wat satellietcommunicatie betreft kun je onder andere kiezen uit:

Globalstar (Amerikaans)

Thuraya (Arabisch)

Inmarsat (Brits)

Iridium (Amerikaans)

SpaceX Starlink (Amerikaans)

De meeste van hen maken gebruik van LEO-satellieten. Deze bevinden zich op een hoogte tot 2.000 kilometer boven het aardoppervlak. Alle bemande ruimtestations vliegen ook rond op deze hoogte. Er is een korte periode geweest dat er ook menselijke ruimtemissies buiten de LEO-banen plaatsvonden, namelijk tijdens de Apollo-missies naar de maan (1968-1972). Daarna zijn er nooit meer ruimtereizen met menselijke astronauten buiten LEO geweest.

Wat is Globalstar?

De Qualcomm X60 baseband-chip die Apple volgens geruchten in de iPhone 13 wil gaan inbouwen biedt waarschijnlijk alleen ondersteuning voor het Globalstar-satellietsysteem. Dit is namelijk de partner waar Qualcomm nu al nauw mee samenwerkt. Er zijn diverse Qualcomm-satelliettelefoons die met Globalstar werken.



De dekking van Globalstar.

Globalstar is al sinds 1999 wereldwijd actief met een LEO-satellietsysteem voor digitale communicatie. Ze hebben 48 satellieten die op een hoogte van 1414 kilometer in acht verschillende banen rondom de aarde draaien. Globalset kan daarmee ongeveer 80% van het aardoppervlak bedekken. Als je gaat bellen wordt het signaal naar meerdere satellieten gestuurd. Dankzij ‘path diversity’ wordt voorkomen dat het gesprek wegvalt: als je buiten het bereik van de ene satelliet komt, neemt een andere satelliet het gesprek automatisch over. Dit werkt op dezelfde manier bij GSM-masten, waarbij de volgende mast het gesprek overneemt.

De satellieten van Globalstar zijn vrij simpel en bestaan uit een antenne, twee zonnepanelen en een magnetismemeter. De technologie en software bevinden zich grotendeels op aarde, zodat reparaties, bugfixes en updates snel kunnen plaatsvinden.

Bij Globalstar wordt gebruik gemaakt van dual-mode toestellen, waarmee je kunt schakelen tussen GSM-masten en satellietverbindingen. Is er geen GSM-verbinding mogelijk, dan schakelt het toestel automatisch over naar de satelliet. De toestellen zien eruit en werken zoals een normale mobiele telefoon, al hebben ze wel vaak een wat gedateerd uiterlijk.



De meest moderne Globalstar-telefoon, de GSP-1700

Hoe kan Apple satellietcommunicatie verbeteren?

Of je als Europeaan een satellietverbinding op je iPhone nodig hebt, is dus nog maar de vraag. Het leidt tot extra kosten voor een functie die je misschien nooit gaat gebruiken. Toch kan Apple iets verbeteren aan de huidige situaatie. Ten eerste kun je een satellietverbinding leggen met een normaal uitziend toestel. Je hoeft geen speciale satelliettelefoon te huren of aan te schaffen als je in een verlaten regio gaat backpacken. Om een indruk te geven: een satelliettelefoon kost tussen de €500 en €1500. Huren kan ook, voor ca. €25 per dag of €250 per maand.

Als het al standaard in je iPhone zit is dat natuurlijk mooi meegenomen, maar je moet je er niet te veel van voorstellen. Het gebeurt regelmatig dat nieuwe functies niet of veel later in de Benelux worden uitgerold. Gaat de uitrol in samenwerking met je provider, dan kan het nog veel langer duren voordat Nederland en België aan de beurt zijn, zo is wel gebleken met de eSIM en de 4G Apple Watch.

En het feit dat er satellietcommunicatie op de Qualcomm-baseband chip mogelijk is, wil nog niet zeggen dat Apple het ook gaat activeren. Er zitten wel vaker potentiële functies op de baseband chip, die Apple uiteindelijk niet gebruikt.

We hopen natuurlijk vurig dat Apple het wél gaat doen. Want mocht je tijdens een vakantie ooit in een levensbedreigende noodsituatie komen, dan kun je vrijwel overal ter wereld hulp inroepen en dan maakt het niet zoveel uit of het gesprek een tientje of honderd euro kost. We zitten al uit te kijken naar de eerste feel good-verhalen over mensen die dankzij de iPhone uit penibele situaties zijn gered.