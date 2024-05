Het lijkt erop dat de webwinkel Refurbished.nl heeft gekozen voor een sterfhuisconstructie, nadat de achterliggende BV eerder deze week failliet werd verklaard. De Nederlandse Consumentenbond raadde in februari af om bestellingen bij Refurbished.nl te plaatsen. De webwinkel zou bestellingen helemaal niet of te laat leveren. Ook zouden er problemen zijn met terugbetalingen en was de klantenservice slecht bereikbaar. Webwinkel Refurbised.nl zou enige tijd geleden uit het kantoorpand zijn gezet, nadat de eigenaar een kort geding had aangespannen wegens huurachterstand.

Wisseling van BV

Het failliete Refurbished.nl B.V. was tot eind maart het bedrijf achter Refurbished.nl. Inmiddels is er een nieuwe BV opgericht, met een ander KvK-nummer en een iets gewijzigde naam: Refurbished.store International B.V. Deze nieuwe BV werd medio mei eigenaar van de webwinkel, vlak voordat de andere BV failliet werd verklaard. De websites van beide BV’s zijn identiek, waardoor er alleen sprake lijkt van een BV- en naamswisseling. De nieuwe eigenaar is gevestigd in een virtueel deelkantoor in Utrecht.

In een verklaring op de website meldt het bedrijf dat er sprake is van een nieuwe exploitant en dat er wordt geprobeerd een oplossing te vinden voor gedupeerde klanten en afnemers:

De beheerder van de activa die voorheen door refurbished.nl B.V. werden geëxploiteerd, erkent de impact van het recente faillissement op klanten en leveranciers en is toegewijd aan het vinden van oplossingen voor de ontstane situatie.

Het is ook meteen mogelijk om via de website een claim in te dienen. Er zijn veel vraagtekens rondom het faillissement en over de handelswijze van Refurbished.nl. Het bedrijf reageert niet op vragen van de media en ook de curator geeft niet thuis. Verder vinden de eigenaren van de nieuwe BV dat er, ondanks alle klachten en problemen toch ook veel goeds is bereikt door de afgelopen acht jaar refurbished producten te verkopen.

De oplossing: efficiënter werken dankzij AI?

Het is op dit moment gewoon mogelijk om producten te bestellen via de webwinkel. De aanbieder belooft 3 jaar garantie te geven en is van plan om met gebruik van “geavanceerde technologieën zoals AI” nog efficiënter te kunnen opereren.

Dit zou een einde moeten maken aan de stroom klachten. Het consumentenprogramma Radar van AVROTROS zegt ook al maanden klachten te ontvangen over de webwinkel en besteedde er al meermaals aandacht aan, onder andere in oktober 2023, december 2023 en onlangs nog tweemaal in februari 2024.

De Nederlandse Consumentenbond trok in december 2023 aan de bel over het niet of te laat leveren van bestellingen en problemen met terugbetalingen en raadde. Een poging van de bond om te bemiddelen vond geen gehoor. De Consumentenbond drong erop aan dat Refurbished.nl zich voortaan zou houden aan de wettelijke termijn van 14 dagen om retourbetalingen te verwerken. Ook de belofte om gekochte producten binnen één dag te leveren, werd volgens de bond niet nagekomen. Momenteel staat bij producten: “Morgen verzonden”.

Refurbished.nl liet destijds via een advocaat laten weten dat de teksten op de website zijn aangepast en dat klanten voortaan naar toeleveranciers worden doorverwezen als ze problemen ondervinden. Radar is het daar overigens niet mee eens en vindt dat het bedrijf zelf verantwoordelijk is voor de afhandeling van bestellingen en klachten. Op de Radar-website staan tactieken hoe je je probleem toch opgelost kunt krijgen. Het lukte ongeveer 20% van de betrokkenen om op die manier toch iets voor elkaar te krijgen (wat ook betekent dat de overige 80% nog met een probleem zit). Die tactieken bestaan uit maandenlang klagen en blijven aandringen, een incassobureau of jurist inschakelen, aangifte bij de politie doen of persoonlijk contact leggen met een medewerker. Ook gingen sommige mensen langs op het kantooradres van Refurbished.nl. Dat laatste is niet meer mogelijk omdat het kantoor is verlaten vanwege huurachterstand.

Zoek je een refurbished iPhone, dan kun je wat ons betreft beter even kijken bij een van de aanbieders die wij aanraden:

(🏅aangesloten bij Keurmerk Refurbished)

iCulture had jaren geleden een samenwerking met Refurbished.nl, maar is daar ruim een jaar geleden op ons initiatief mee gestopt.