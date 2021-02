‘Meer dan 100 miljoen mensen dragen een Apple Watch’

100 miljoen Apple Watch-gebruikers

Apple heeft er 5,5 jaar over gedaan om de 100 miljoen gebruikers te bereiken. Uit een grafiek van Cybart blijkt dat de groei heel geleidelijk is gegaan, maar de afgelopen jaren weer wat meer toeneemt. In 2020 kwamen er 30 miljoen nieuwe Apple Watch-gebruikers bij en dat is meer dan 2015, 2016 en 2017 bij elkaar opgeteld. Vooral in de VS blijken veel mensen voor Apple’s smartwatch te kiezen. Met dit tempo zal de Apple Watch op de derde plaats staan als meestgebruikte Apple-product, na de iPhone en iPad en stoot daarbij de Mac uit de top 3.



Ook interessant is dat 10% van de iPhone-gebruikers wereldwijd ook een Apple Watch heeft. In de VS ligt dat cijfer verrassend hoger: 35% van de iPhone-gebruikers draagt een Apple Watch om zijn of haar pols. Het betekent slecht nieuws voor Fitbit, dat de afgelopen jaren was was uitgegroeid tot een standaardnaam voor activiteitentrackers.

Waarom de Apple Watch een succes is

De analist ziet vier succesfactoren waarom de groei van de Apple Watch nog wel even doorgaat: de schaalbare vormfactor, het praktische van een wearable die je om je pols draagt, de ‘cool’-factor en het Apple-ecosysteem. Er is dus nog wel ruimte voor groei, vooral bij mensen die nu al een iPhone hebben en daar een Apple Watch naast willen gebruiken. Als in het najaar van 2021 ook bloedglucosemeting erbij komt, kan dat weer een extra doelgroep over de streep trekken. In 2020 wist Apple met de goedkopere Apple Watch SE een nieuwe groep twijfelaars over te halen, met een instapmodel dat toch verrassend up-to-date en compleet is.

Cybart vindt dat Apple de markt nog veel verder kan openzetten door de Apple Watch ook geschikt te maken voor niet-iPhone-gebruikers. Apple geeft geen exacte cijfers over verkochte Apple Watches, maar maakte wel bekend dat er het voorgaande kwartaal een record werd geboekt op het gebied van Wearables, Home & Accessories van meer dan 12 miljard dollar. Vorig jaar werd er in hetzelfde kwartaal nog 10 miljard dollar verkocht.