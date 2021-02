iCulture Vandaag: dit was donderdag 11 februari 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op donderdag 11 februari 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Heb jij CarPlay in je auto maar heb je dit altijd al draadloos gewild? CPLAY2air is een adapter die dat mogelijk maakt en wij hebben hem getest. Verder vandaag: leggen we je uit wat je met Clubhouse kunt doen, lees je tips voor het sneller maken van je iPhone en nog veel meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Je kan in de Facebook-app geluiden uitschakelen als je ze vervelend vindt.

Met deze tips kun je je iPhone sneller maken.

Als je het niet goed kan zien: zo kun je zoomen op de Mac. En nee, we hebben het niet over het videobelprogramma.

Accessoires en devices

Met CPLAY2AIR maak je van je bedrade CarPlay een draadloze variant. Hoe goed werkt dit?

Apps

Vriezen of dooien? Je weet het met deze weerapps voor iPhone en iPad.

Deze apps voor tweestapsverificatie zorgen voor een veiliger gevoel.

Heb jij ook al van Clubhouse gehoord? Wij leggen je uit wat het is.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Home Connect App (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - Vanaf nu ook een widget om snel naar je apparaten te gaan, zoals je oven of wasmachine.

Waze navigatie & Live verkeer (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Waze werkt nu samen met Audible.