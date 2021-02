Disney+ naar 95 miljoen abonnees

Eigenlijk wilde Disney+ in vier jaar tijd groeien naar 90 miljoen abonnees, maar haalt die doelstelling al 14 maanden eerder. De groei in abonnees heeft waarschijnlijk te maken met mensen die tijdens de feestdagen films zoals Pixar’s Soul en de laatste afleveringen van The Mandalorian seizoen 2 wilden zien. De cijfers werden bekendgemaakt bij de presentatie van de kwartaalresultaten. Dochterbedrijf Hulu heeft nu 39,4 miljoen betalende gebruikers en ESPN Plus heeft er 12,1 miljoen.



In december 2020 kondigde Disney nog aan dat er 86 miljoen abonnees waren. Sindsdien zijn er flink wat bijgekomen en de ambitie ligt vanaf nu een stuk hoger: in 2024 moeten er tussen de 230 en 260 miljoen betalende gebruikers zijn. Deze groep krijgt dan wel te maken met een prijsverhoging naar €8,99 die vanaf 23 februari in gaat (maar die je gemakkelijk kunt uitstellen). Op dat moment komt er via het Star-kanaal ook veel extra content voor volwassenen bij. Star is bedoeld als alternatief voor Hulu buiten de VS. Het gaat eveneens op 23 februari van start in Europa, Canada en Nieuw-Zeeland.

Bekijk ook Alles over Disney+, de streaming videodienst van Disney Disney+ is sinds november 2019 beschikbaar in Nederland. Wat is er te bekijken, wat kost het en welke Disney Originals zijn er te zien? We praten je bij over alles rondom Disney+!

Waarschijnlijk ligt het werkelijke aantal abonnees op dit moment al boven de 100 miljoen. De statistieken van Disney+ dateren van 2 januari 2021 en sindsdien is de serie WandaVision van start gegaan, de eerste tv-serie van Marvel Studios. Dit kan opnieuw een toestroom van extra abonnees hebben veroorzaakt. Films en series om naar uit te kijken zijn Raya and the Last Dragon (5 maart), The Falcon and the Winter Soldier (maart) en Loki (mei). Ook zullen er de komende jaren tientallen nieuwe Marvel-, Star Wars- en Disney-shows bij komen.

Op andere vlakken heeft Disney met tegenslagen te maken: door COVID-19 werken de pretparken met een lagere capaciteit en de Disney-cruiseschepen zijn helemaal stilgelegd. Daarnaast heeft Disney maar beperkte mogelijkheden om blockbusters in de bioscoop uit te brengen.

Bekijk ook Disney+ prijsverhoging: zo profiteer je zo lang mogelijk van de oude prijs Disney+ krijgt een prijsverhoging. Vanaf februari 2021 gaat de prijs omhoog naar €8,99 per maand. Waarom gaat de prijs omhoog? En hoe zorg je dat je nog zo lang mogelijk de oude prijs kunt blijven betalen? Antwoord op al je veelgestelde vragen.

Voormalig Netflix CEO klaagt over Apple TV+

Met Apple TV+ lijkt het ondertussen minder goed te gaan. Apple heeft de proefperiode om gratis te kijken verlengd naar juli 2021 en lijkt nog niet van plan om cijfers van het aantal betalende abonnees bekend te maken. Dit heeft bij Netflix-medeoprichter Marc Randolph geleid tot een kritische reactie. Hij vindt dat Apple TV+ geen excuus heeft voor het feit dat het zo achterloopt op concurrenten.

De dienst is sinds november 2019 beschikbaar, maar had in het laatste kwartaal vorig jaar maar een marktaandeel van 3% in de VS. Randolph begrijpt dat niet, omdat Apple genoeg geld heeft om een beter platform aan te bieden. Disney+ heeft in een jaar tijd bijna 100 miljoen abonnees weten binnen te halen, maar Apple TV+ lijkt minder aan te slaan. Apple zou volgens Randolph duidelijker moeten maken waarom mensen ervoor moeten betalen, in plaats van het doorgaan met ‘weggevertjes’.

Momenteel zit 62% van de Apple TV+ kijkers in de gratis proefperiode en minstens 29% van deze gebruikers is niet van plan om er straks voor te gaan betalen. Ook onder iCulture-lezers blijkt de interesse niet erg groot, bleek uit onze poll. Apple TV+ zou een echte concurrent van platforms zoals Netflix en Disney+ moeten worden door in goede content te investeren in plaats van gratis proefperiodes, vindt de voormalig Netflix CEO.