De afgelopen maanden zijn er meerdere iPhones van de eerste generatie voor veel geld verkocht. Het gaat daarbij uitsluitend om toestellen die nog in de originele, verzegelde verpakking zitten. Nu is er opnieuw eentje opgedoken en de eigenaar wil er maar liefst $100.000 of meer voor vangen.

Originele iPhone voor een ton

Gezien de enorme prijzen die voor deze toestellen worden betaald is het de moeite waard om nog eens goed in de kast te kijken, of je daar misschien nog een ongeopende iPhone in verpakking hebt liggen. Afgelopen februari verkocht LCG Auctions nog een 8GB exemplaar voor $63.000, wat destijds een record was. Nu denkt hetzelfde veilinghuis een stuk meer te kunnen vragen voor een exemplaar met maar 4GB opslag. Deze zijn een stuk zeldzamer, omdat Apple ze maar een paar maanden heeft geproduceerd. Daarna stapte Apple over op modellen met 8GB en 16GB opslag.



De originele iPhone is blijkbaar iets wat je als Apple-verzamelaar in de vitrinekast moet hebben staan. Wie wil meedoen kan vandaag starten met een bod van $10.000, maar als het aan de eigenaar ligt moet deze iPhone rond de $100.000 opbrengen. Over iets meer dan twee weken zal de volgende eigenaar bekend zijn, want de veiling loopt op 16 juli af.

Lukt het je niet om deze te bemachtigen, dan heeft LCG Auctions nog drie andere iPhones in sealed verpakking, die wat minder zeldzaam zijn. Het gaat hier om 8GB, 16GB en het eerste Europese model. De startprijs daarvan begint bij respectievelijk $5.000, $2.500 en $2.500. Die gaan naar verwachting ook iets minder opleveren. De afgelopen tijd zakten de prijzen wat meer, na de piek die in februari werd bereikt. Zo werd er in april een 8GB exemplaar verkocht voor ‘maar’ $18.000.