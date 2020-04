Europa werkt aan privacyvriendelijke coronavirus tracking-app

Privacyvriendelijke corona-app

De wetenschappers en technologen kondigden hun plannen op woensdag aan. Ze gaan gezamenlijk iets ontwikkelen in de strijd tegen het coronavirus. Het initiatief heet Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing en wordt gemakshalve afgekort tot PEPP-PT. Er zijn 130 wetenschappers uit acht landen bij betrokken. Het idee is om digitaal te kunnen bijhouden of je contact hebt gehad met iemand die met het coronavirus besmet is geweest.



Duitsland: vrijwillige app

Ook in Duitsland ontstonden eerder deze week plannen om met smartphones de verspreiding van corona te gaan meten. Het zou daarbij gaan om een app die je op vrijwillige basis kunt installeren. In andere landen en regio’s die wat minder privacybewust zijn, zoals Singapore en Zuid-Korea, worden burgers soms verplicht gesteld om dergelijke apps te installeren. Daarmee kan de overheid bijvoorbeeld controleren of je je wel aan de quarantaine-regels houdt. Bezoekers van Zuid-Korea zijn bijvoorbeeld verplicht om bij aankomst een app te installeren en 14 dagen in quarantaine te gaan. Met de app kan de overheid controleren of dit wel gebeurt.

In Duitsland heeft gezondheidsminister Jens Spahn een ambitieus plan neergelegd, om met gebruik van de data van mobiele netwerken de beweging van burgers in de gaten te houden. Dat plan stuitte op verzet, waarna het plan is ontstaan om een Bluetooth-gebaseerde app te maken die je vrijwillig kunt installeren. De bevolking zou volgens minister van justitie Christine Lambrecht wel bereid zijn om eraan mee te doen. De app stuurt continu een uniek signaal uit en houdt ook in de gaten welke andere smartphones in de buurt zijn.

Als een gebruiker vervolgens positief getest is op corona, dan krijgen smartphone-gebruikers die in de buurt zijn geweest een waarschuwing. Dit zou anoniem kunnen plaatsvinden en de app mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Er lijkt echter nog een behoorlijke discussie te gaan plaatsvinden voordat iedereen het erover eens is.