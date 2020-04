Er zijn steeds meer apps die ondersteuning bieden voor de donkere modus op de iPhone en iPad. Onlangs kreeg WhatsApp de donkere modus en ook onze eigen iCulture-app is onlangs voorzien van een update. Nu heeft de ING haar app voorzien van een donkere modus. Dat dit eraan zat te komen is geen verrassing, want er waren de afgelopen tijd al wat hints naar de komst van de functie. Maar er is meer, want op de iPad kan je nu Split View gebruiken met ING.



ING-app donkere modus

Afgelopen najaar gaf de ING haar app een opfrisbeurt. Al het oranje werd ingeruild voor een witte achtergrond. ING noemde dit in de relasenotes al een Light Mode en gaf aan de verzoeken voor een donkere versie gezien te hebben. Een paar weken geleden werd het inlogscherm al vernieuwd. Deze was eerst volledig oranje, maar is destijds aangepast naar wit. Nu alle onderdelen van de ING-app wit zijn, is het dus tijd voor de donkere modus. De app past zich automatisch aan aan de instellingen van je iPhone. Je kan de ING-app dus niet altijd op donker instellen.

De dark mode van ING is beschikbaar op zowel de iPhone als iPad, maar je moet er dus wel iOS 13 of iPadOS 13 of nieuwer voor hebben. Verder kun je gebruikmaken van Split View op de iPad. Je kan dan bijvoorbeeld de app van ING gebruiken naast Safari, zodat je makkelijker je bankzaken op de iPad kan regelen. Uitgebreide ondersteuning voor muis en trackpad is er nog niet, maar met de basisfuncties werkt het wel prima.

Tot slot heeft ING het overzicht van beleggingen opgefrist. Je kan nu zien welke aandelen je hebt en hoeveel die potjes afzonderlijk waard zijn. Voorheen kon je alleen de totale huidige waarde van alles bij elkaar zien. ING geeft verder aan ook wat bugs opgelost te hebben.

ING-klanten kunnen binnenkort nog rekenen op ondersteuning voor de ING-creditcard met Apple Pay. Er zijn al in december aanwijzingen geweest dat het eraan zit te komen en ook ING bevestigde tegenover iCulture dat er hard aan gewerkt wordt. Wanneer het zover is, is nog niet precies duidelijk. Maar onlangs zijn er in de app al meer stappen gezet, waardoor een release niet ver weg meer lijkt.

Bekijk ook 'ING-creditcard binnenkort ook geschikt voor Apple Pay' Het lijkt erop dat de creditcard van ING binnenkort aan Apple Pay toegevoegd kan worden. In de code van de app zijn aanwijzingen gevonden dat de kaart binnenkort geschikt is. Wij hebben bij ING nagevraagd hoe het zit.